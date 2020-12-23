Рубль укрепляется к доллару и слабеет к евро на старте торгов вслед за их динамикой на Forex

Москва. 23 декабря. Доллар снижается, евро растет на "Московской бирже" в среду утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75,74-75,85 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,74 руб./$1 (-17 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 92,25 руб./EUR1 (+3 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 7,2 копейки к уровню закрытия вторника, до 83,18 рубля.

Доллар при этом оказался на 39,02 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 18,26 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за движением доллара и евро на глобальном рынке. Доллар после сильного роста накануне возобновил небольшое снижение к большинству мировых валют, в том числе к евро. Ранее спрос на доллар как защитный актив усилился из-за сообщений о появлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Сообщалось, в частности, что новый, более заразный штамм COVID-19, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну, отметило агентство Bloomberg.

Конгресс США в понедельник после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Он уже потребовал от Конгресса внести поправки в программу поддержки экономики. Одобренный законодателями вариант предусматривает прямые выплаты гражданам в размере $600, но Трамп настаивает на увеличении выплат.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - заявил Трамп.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК в среду упала на 1,2% - до $49,48 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 1,21% - до $46,45 за баррель.

В центре внимания трейдеров в среду - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.