Минфин РФ разместит ОФЗ в среду не только без премии по доходности, но, возможно, даже с дисконтом - ВТБ Капитал

Минфин России разместит ОФЗ в среду не только без премии по доходности, но, возможно, даже с дисконтом, считают аналитики "ВТБ Капитала" Максим Коровин, Игорь Рапохин и Петр Гринцер.

Минфин предпочел консервативный вариант для последнего аукциона текущего года, констатируют эксперты: регулятор решил ограничиться инфляционным линкером ОФЗ-52003, одним из выпусков, предлагавшихся к размещению на прошлой неделе. Но если на предыдущем аукционе бумага предлагалась в объеме доступных для размещения остатков, то на этот раз предложение ограничено суммой в 10,1 млрд руб., отмечают аналитики "ВТБ Капитала".

"Напомним, что на прошлой неделе при спросе в 113 млрд руб. Минфин разместил облигаций ОФЗ-52003 на сумму 47 млрд руб. без существенной премии по доходности. Мы ожидаем, что на аукционе в среду спрос также будет высоким, судя по позитивной динамике выпуска на вторичном рынке в последние дни при по-прежнему низких уровнях оценки выпуска (показатель 10-летней вмененной инфляции на 75 б.п. ниже цели по инфляции ЦБ РФ)", - указывают эксперты.

Интерес к выпуску, на их взгляд, дополнительно подогревают устойчиво высокий уровень недельной инфляции и комментарий Банка России о повышенном уровне инфляционных ожиданий.

Также аналитики обращают внимание, что объем сделок на Мосбирже со среднесрочными и длинными ОФЗ с фиксированным купоном во вторник составил всего 3,5 млрд руб., тогда как оставшиеся 27 млрд руб. пришлись на долю коротких ОФЗ-ПД и бумаг из других сегментов. Такое смещение торговой активности в пользу более защитных инструментов типично для конца года и отражает активность локальных институциональных инвесторов, отмечают они.

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