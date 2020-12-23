Вероятно закрепление котировок нефти в диапазоне $48-49/барр. в среду - ПСБ

Вероятно закрепление котировок нефти марки Brent в диапазоне $48-49 за баррель в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

Цены на нефть марки Brent предпринимали попытки удержаться выше $50 за баррель, но импульс к росту заметно ослаб по сравнению с прошлой неделей, констатирует управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

Укрепление курса доллара, а также невнятная статистика от Американского института нефти играли против нефти, отмечает она. Вопреки ожиданиям запасы сырой нефти выросли на 2,7 млн барр., запасы дистиллятов - на 1 млн барр., а запасы бензинов упали на 0,2 млн барр. В среду в фокусе будет статистика от Минэнерго США, от которой ждем схожих данных.

"По нефти марки Brent ожидаем в среду сохранения нисходящего движения и закрепления в диапазоне $48-49 за баррель", - указывает Крылова.

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