Рубль сохраняет шансы на укрепление до 72,00-72,50 руб./$1 в 1 полугодии 2021г - "ЛОКО-Инвест"

Сезонное улучшение платежного баланса в 1П21 и надежды на постепенное восстановление мировой экономики сохраняют шансы увидеть курс вблизи 72,00-72,50 руб./$1, говорится в комментарии директора по инвестициям "ЛОКО-Инвест" Дмитрия Полевого.

"Рубль во вторник вновь остался в числе анти-лидеров рейтинга ЕМ валют, потеряв около 1,4% и приблизившись к отметке 76,0 руб./$1, - констатирует эксперт. - Объемы торгов остались значительными, указывая на довольно активную сессию. Однако, помимо геополитической истории, фундаментально баланс факторов и ожиданий в рубле, с нашей точки зрения, не меняется - сезонное улучшение платежного баланса в 1П21 и надежды на постепенное восстановление мировой экономики сохраняют шансы увидеть курс вблизи 72,00-72,50 руб./$1".

Тем не менее, Полевой полагает, что участие нерезидентов, вероятно, сократится, а по мере приближения к концу года предложение от экспортеров будет снижаться, тогда как спрос на валюту по соображениям "пересидеть праздники" может несколько возрасти. Вкупе с традиционным ухудшением ликвидности это грозит ростом волатильности, но к концу года прогноз по курсу рубля в 75,0 руб./$1 эксперт сохраняет.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.