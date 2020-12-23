Котировки нефти могут снизиться до $47,8/барр. в среду - Sber CIB

Котировки нефти марки Brent могут снизиться до уровня $47,8 за баррель в среду, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Котировки нефти марки Brent на этой неделе из-за нового штамма коронавируса отступили до $49,4 за баррель. В среду же, по мнению аналитиков Sber CIB, они могут упасть до $47,8 за баррель - пессимистичная статистика по запасам нефтепродуктов может перевесить данные о сокращении запасов нефти, а задержка с принятием мер поддержки экономики в США усилит давление на котировки.

Рубль заметно ослаб за предыдущие два дня, но в среду вполне может стабилизироваться и частично восстановиться, считают эксперты инвестбанка. Среда - последний день на текущей неделе, когда иностранные инвесторы будут активны, так как приближается Рождество. Кроме того, в пятницу экспортерам предстоит уплата более чем 300 млрд руб. НДПИ, и они могут сейчас активно продавать валюту по нынешнему достаточно высокому курсу. В этих условиях эксперты Sber CIB ожидают в среду возврата российской валюты к 75 руб./$1.

Минфин не будет предлагать номинальные выпуски на аукционах в среду, а рискованные активы на глобальных рынках восстанавливаются после резкой коррекции в начале текущей недели, поэтому аналитики Sber CIB ожидают снижения доходности ОФЗ на 2-3 б.п.

Также эксперты Sber CIB ожидают нейтральной динамики российского рынка акций в среду, но не исключают, что снижение котировок может возобновиться ввиду внешнего негатива.

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