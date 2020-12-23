Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе сохранит уровень 75,0-76,0 руб./$1 и 91,7-92,5 в паре с евро, отмечается в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Ослабление отечественной валюты в начале этой недели - следствие совокупности сразу нескольких негативных факторов международной повестки. Появление нового штамма коронавируса в Великобритании и жесткие меры властей, направленные на ограничение передвижения граждан в Лондоне и южной части страны. Закрытие транспортного сообщения с Великобританией со стороны более 30-ти государств (в том числе России). Эти события привели к снижению нефтяных котировок, так как инвесторы опасаются более слабой динамики восстановления спроса на энергоносители, чем прогнозировалось ранее. Кроме того, давление на курс отечественной валюты оказывают новые инициативы правительства США, которое объявило о введении санкций в отношении 45 российских компаний, занятых в сфере оборонного производства, гражданской авиации и космических разработок", - отмечает Тузов.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,24% и составила 50,28 долларов за баррель. Цена февральских контрактов на нефть марки WTI сократилась на 1,42% и составила 47,29 долларов за баррель, констатирует эксперт "Универ Капитала".

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