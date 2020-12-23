Индекс Мосбиржи, вероятно, снизится к 3200 пунктам в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, вероятно, сместится к нижней границе диапазона 3200-3250 пунктов в течение торгов в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Внешний фон в среду не располагает к росту российского рынка, и индекс Мосбиржи начнет торги с коррекции, чему будут способствовать слабость нефтяных котировок, а также дивидендная отсечка в бумагах "Норильского никеля", - считает главный аналитик ПСБ Роман Антонов. - В течение торговой сессии в среду индекс Мосбиржи может откатиться в направлении нижней границы диапазона 3200-3250 пунктов".

Также Антонов отмечает, что в среду последний день с дивидендами торгуются акции "ФосАгро".

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