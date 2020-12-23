Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, скорее всего, с понижения на 0,2-0,5% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, скорее всего, с понижения в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3220-3230 пунктов, говорится в комментарии "Алго Капитала".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3220-3230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3210, 3200 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3240, 3250 пунктов", - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Также эксперт отмечает, что во второй половине среды в США состоится публикация большого количества важных макроэкономических показателей. Скорее всего, по мнению Манжоса, они будут иметь смешанный характер и не укажут фондовым рынкам явного направления движения. С практической же точки зрения, указывает он, максимальный интерес будут представлять еженедельные данные по изменению запасов сырой нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18:30 МСК).

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