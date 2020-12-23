Рубль, вероятно, останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в среду - ПСБ

Российская валюта, вероятно, останется в диапазоне 75-77,5 руб./$1 в среду, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на снижение цен на нефть, ожидаем бокового движения национальной валюты по отношению к доллару и евро в начале сессии среды, в результате чего пара доллар/рубль удержит позиции в районе 75,9 руб./$1, - отмечает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич. - В дальнейшем рубль может предпринять попытку отыгрыша части потерь, чему поспособствует фиксация прибыли по длинным позициям в долларе, а также продажи иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат. Однако слабость рынка энергоносителей и присутствие санкционных рисков не позволят российской валюте продемонстрировать сильный рост, в результате чего доллар сохранит позиции в диапазоне 75-77,5 руб./$1".

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