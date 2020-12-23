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Главная / Мнения аналитиков / Целями снижения цен на нефть могут стать уровни $48,5 и $46,1 за баррель - BCS Express
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23 декабря 2020 года 09:24
Целями снижения цен на нефть могут стать уровни $48,5 и $46,1 за баррель - BCS Express
Возможными целями текущего снижения котировок нефти марки Brent могут стать уровни $48,5 и $46,1 за баррель, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Сценарий временного закрепления ниже $50 за баррель нефти марки Brent по-прежнему актуален, особенно если окончательно подтвердится завершение фазы устойчивого ослабления индекса доллара. Плюс стоит учитывать фактор хеджирования. Текущие уровни создают благоприятные условия для формирования хеджа крупными нефтяными компаниями, что может мешать дальнейшему продвижению цен наверх. В качестве следующих целевых ориентиров можно отметить уровни $48,5 и $46,1 за баррель", - пишет аналитик в своем комментарии. Вышедшая во вторник статистика от Американского института нефти (API) указала на недельный рост запасов в США выше ожиданий, констатирует Карпунин. Запасы выросли на 2,7 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым падением на 3,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 0,34 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,22 млн баррелей (прогноз: +1,2 млн), запасы дистиллятов выросли на 1 млн баррелей (прогноз: минус 0,9 млн). Импорт нефти снизился на 92 тыс. б/с. Официальные данные от EIA, в том числе по объемам добычи в стране, будут опубликованы в среду в 18:30 МСК. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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