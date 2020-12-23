Целями снижения цен на нефть могут стать уровни $48,5 и $46,1 за баррель - BCS Express

Возможными целями текущего снижения котировок нефти марки Brent могут стать уровни $48,5 и $46,1 за баррель, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Сценарий временного закрепления ниже $50 за баррель нефти марки Brent по-прежнему актуален, особенно если окончательно подтвердится завершение фазы устойчивого ослабления индекса доллара. Плюс стоит учитывать фактор хеджирования. Текущие уровни создают благоприятные условия для формирования хеджа крупными нефтяными компаниями, что может мешать дальнейшему продвижению цен наверх. В качестве следующих целевых ориентиров можно отметить уровни $48,5 и $46,1 за баррель", - пишет аналитик в своем комментарии.

Вышедшая во вторник статистика от Американского института нефти (API) указала на недельный рост запасов в США выше ожиданий, констатирует Карпунин. Запасы выросли на 2,7 млн баррелей по сравнению с прогнозируемым падением на 3,2 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге увеличились на 0,34 млн баррелей. Запасы бензина упали на 0,22 млн баррелей (прогноз: +1,2 млн), запасы дистиллятов выросли на 1 млн баррелей (прогноз: минус 0,9 млн). Импорт нефти снизился на 92 тыс. б/с.

Официальные данные от EIA, в том числе по объемам добычи в стране, будут опубликованы в среду в 18:30 МСК.

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