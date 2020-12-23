Возможно закрепление рубля выше 76 руб./$1 - "Алор Брокер"

Курс рубля, вероятно, протестирует в среду уровень 76 руб./$1 и может направиться к 78 руб./$1, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Пара доллар/рубль в среду будет "штурмовать" сопротивление 76 руб./$1, а при закреплении выше направится к следующей цели - 78 руб./$1, - считает главный аналитик компании Алексей Антонов. - Против рубля играют как снижающаяся нефть и рост антироссийской истерии, так и традиционное для конца года увеличение объема денег в экономике за счет завершения расчетов бюджета. В ближайшее время крупные инвесторы начнут хеджировать рублевые позиции покупкой валюты, что создаст дополнительное давление на российскую валюту".

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