Вероятно снижение индекса Мосбиржи в среду утром - BCS Express

Открытие индекса Мосбиржи в среду, вероятно, пройдет на отрицательной территории в связи с утренним снижением индекса S&P 500 и опустившимися ниже $50 за баррель ценами на нефть марки Brent, говорится в аналитическом материале BCS Express.

"Нефтяной сектор, занимающий наибольший вес в индексе Мосбиржи, может привести к остановке восходящего движения на всем рынке акций. Обновление исторических максимумов и достижение среднесрочных целей (3400-3420 пунктов), вероятно, переносится на следующий год. Ближайшие поддержки по индексу Мосбиржи находятся около 3160-3165 пунктов. Сохраняем сдержанные ожидания в ближайшей перспективе", - пишет эксперт Василий Карпунин.

Чуть более устойчивыми, по его оценкам, могут быть консервативные дивидендные истории ("МТС", "Юнипро"), акции металлургов, а также продуктовый ритейл. Слабый рубль также может продолжать поддерживать привилегированные акции "Сургутнефтегаза", дивдоходность по которым в 2021 году станет самой высокой для российского рынка.

Среди корпоративных событий Карпунин отмечает, что среда - последний день торгов перед закрытием реестра для получения дивидендов в акциях "ФосАгро". В четверг бумаги могут открыться снижением примерно на 3,5%. В среду со старта торгов можно ждать дивидендный гэп на 2,5% вниз в "Норильском никеле", полагает эксперт BCS Express.

Торговая активность в оставшиеся дни текущей недели, вероятно, будет снижаться, предполагает Карпунин.

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