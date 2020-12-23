Утренние прогнозы: вероятно некоторое снижение

В среду утром аналитики прогнозируют негативное начало фондовых торгов в России. Возможно снижение индекса Мосбиржи в сторону 3200 пунктов.

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Внешний фон в среду не располагает к росту российского рынка, и индекс Мосбиржи начнет торги с коррекции, чему будут способствовать слабость нефтяных котировок, а также дивидендная отсечка в бумагах "Норильского никеля". В течение торговой сессии в среду индекс Мосбиржи может откатиться в направлении нижней границы диапазона 3200-3250 пунктов".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,5%, в диапазоне 3220-3230 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3210, 3200 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3240, 3250 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Открытие индекса Мосбиржи в среду, вероятно, пройдет на отрицательной территории в связи с утренним снижением индекса S&P 500 и опустившимися ниже $50 за баррель ценами на нефть марки Brent. Нефтяной сектор, занимающий наибольший вес в индексе Мосбиржи, может привести к остановке восходящего движения на всем рынке акций. Обновление исторических максимумов и достижение среднесрочных целей (3400-3420 пунктов), вероятно, переносится на следующий год. Ближайшие поддержки по индексу Мосбиржи находятся около 3160-3165 пунктов. Сохраняем сдержанные ожидания в ближайшей перспективе".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России противоречивый. Отечественный рынок акций может начать день неуверенно, но прямых поводов для снижения нет".