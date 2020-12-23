Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 23 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, несмотря на оптимизм, связанный с принятием Конгрессом США новых стимулирующих мер для поддержки экономики. Конгресс после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду в условиях низкой активности торгов перед рождественскими праздниками. Инвесторы слабо отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может не подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 без внесенных поправок. Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в документ и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу. Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,18%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск повысился на 1%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

"Несколько месяцев назад Конгресс начал переговоры о новом пакете мер по оказанию срочно необходимой помощи американскому народу. Это заняло целую вечность. Законопроект, который они сейчас планируют отправить обратно на мой стол, сильно отличается от ожидаемого", - сказал Трамп в видео, опубликованном в его твиттере. "Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Настроения участников рынка по-прежнему омрачают опасения по поводу появления в Великобритании новой разновидности коронавируса. Новый, более заразный штамм COVID-19, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну. Япония с четверга запретит въезд из Соединенного Королевства лицам, не являющимся подданными страны, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в среду. Южная Корея временно приостановит полеты из Великобритании до конца декабря из-за опасений нового штамма коронавируса, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо на брифинге в среду.

В свою очередь цены на нефть продолжают снижаться в среду на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть. Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $49,36 за баррель, что на 1,44% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 1,6% - до $50,08 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,36 за баррель, что на 1,4% ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы упали в цене на 2% - до $47,02 за баррель.

В центре внимания нефтяных трейдеров в среду - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране. Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 23,832 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,29 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 22 декабря снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,02%, опустившись до 717,87 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "МТС-001P-12" (+0,38%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,27%) и "РЖД-001P-16R" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Уралкалий ПБО-06-Р" (-0,36%), "Россельхозбанк БО-05Р" (-0,35%) и "Транснефть-001Р-13" (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ГК "Пионер" полностью разместила 4-летние облигации серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск проходил с 17 по 18 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 9,75% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: 16,5% от номинала будет погашено в даты окончания 11-15-го купонных периодов и 17,5% в дату окончания 16-го купонного периода.

ООО "СККН Финанс", эмитент облигаций АО "Фонд недвижимости Самрук-Казына", полностью разместило облигации сроком обращения 1 год 9 месяцев объемом 2,5 млрд рублей. Сбор заявок прошел 18 декабря. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых.

Подрядчик "Газпрома" (MOEX: GAZP) - "Газстройпром" (эмитент облигаций ООО "ГСП-Финанс", 100%-ное дочернее общество АО "Газстройпром") установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигации 1-й серии объемом 5 млрд рублей на уровне 6,85% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 7,03% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок прошел 22 декабря. Техразмещение выпуска пройдет 24 декабря среди квалифицированных инвесторов по закрытой подписке.

ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN) 23 декабря планирует провести сбор заявок на облигации серии 003P-04R со сроком обращения почти 4 года (1411 дней). Объем выпуска пока не раскрывается. Техразмещение выпуска запланировано на 25 декабря. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в феврале текущего года, разместив 5-летние бонды объемом 10 млрд рублей по ставке 6,2% годовых.

ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) приобрело в рамках оферты 1 млн 288,856 тыс. облигаций серии БО-П06 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 1 млн 999 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 64,47% выпуска. Размещение выпуска со сроком обращения полтора года и офертой через 10 месяцев состоялось в феврале 2020 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых. Ставка текущего купона - 6,25% годовых. Длительность 1-го купонного периода составила полгода, 2-го - 4 месяца, 3-го - 8 месяцев.

ООО "О'Кей" приобрело в рамках оферты 725,857 тыс. облигаций серии 001Р-01 по цене 101,6% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 14,52% выпуска. Компания разместила 4-летние облигации на 5 млрд рублей в мае 2017 года. Ставка купона по выпуску установлена на уровне 9,55% годовых и зафиксирована на весь срок размещения.

Россельхозбанк (РСХБ) приобрел в рамках оферты 650,565 тыс. облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 13,01% выпуска. Выпуск объемом 5 млрд рублей был размещен в декабре 2014 года по открытой подписке по ставке 17% годовых. Срок обращения займа составляет 10 лет. Бумаги имеют 40 квартальных купонных периодов. Ставка текущего купона - 5,3% годовых.