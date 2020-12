Brent на уровне $49,31 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду. Цены на нефть продолжают снижаться в среду.

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики, несмотря на оптимизм, связанный с принятием Конгрессом США новых стимулирующих мер для поддержки экономики.

Сенат поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн.

Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

"Принятие этого пакета лишь подкрепляет тот факт, что экономику и рынки ждут масштабные структурные сдерживающие факторы с приходом 2021 года, что в долгосрочной перспективе является позитивным для циклических секторов", - говорит основатель Sevens Report Том Эссей, которого цитирует CNBC.

Рынок оказался под давлением в начале недели на фоне опасений по поводу появления в Великобритании нового штамма коронавируса. Многие европейские страны ввели ограничения на перемещения туристов из Великобритании, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал США принять аналогичные меры.

На этом фоне снизились акции компаний, связанных с сектором туризма: цена бумаг American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. уменьшилась на 3,85%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc. - на 2,46%, Carnival Corp.- на 5,9%, Royal Caribbean Group - на 2,97%, Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. - на 6,9%.

Между тем многие эксперты, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Pfizer и Moderna, вероятно, будут эффективными и в случае с новой мутацией COVID-19.

Экономика США в третьем квартале 2020 года выросла на 33,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Это рекордный прирост за все время ведения расчетов. Таким образом, Минторг повысил оценку увеличения ВВП с объявленных ранее 33,1%. Эксперты не ожидали пересмотра оценки, сообщает Trading Economics. Во втором квартале текущего года ВВП США упал на рекордные 31,4%.

Акции Facebook Inc. (SPB: FB) подешевели на 2,1%. Компания договорилась с Google о сотрудничестве и взаимной помощи в случае расследования в отношении их договоренностей о совместной работе на рынке онлайн-рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на "неотредактированную" версию искового заявления, поданного против дочерней компании Alphabet Inc. (SPB: GOOG) в США на прошлой неделе. Цена бумаг Alphabet уменьшилась на 0,8%.

Акции Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) Inc. подешевели на 3,4%, Amgen (SPB: AMGN) Inc. - на 2,8%, оказав давление на индекс Dow Jones.

В то же время котировки акций Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 2,85%, оказав поддержку индексу Nasdaq. Агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что компания может начать производство собственного электромобиля в 2024 году.

Бумаги Peloton Interactive Inc. укрепляются на 11,65%, достигнув рекордного максимума. Компания договорилась о покупке поставщика оборудования для фитнеса Precor Inc. за $420 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов во вторник опустился на 200,94 пункта (0,67%) и составил 30015,51 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 7,66 пункта (0,21%) - до 3687,26 пункта. Индикатор продемонстрировал снижение по итогам третьих торгов подряд.

Тем временем Nasdaq Composite набрал 65,40 пункта (0,51%) и составил 12807,92 пункта, обновив рекордный максимум.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона повышаются в среду в условиях низкой активности торгов перед рождественскими праздниками.

Инвесторы слабо отреагировали на сообщения о том, что президент США Дональд Трамп может не подписать законопроект по стимулированию экономики в период пандемии COVID-19 без внесенных поправок.

Трамп заявил во вторник, что хочет, чтобы Конгресс внес поправки в документ и увеличил выплаты американцам и малому бизнесу.

"Несколько месяцев назад Конгресс начал переговоры о новом пакете мер по оказанию срочно необходимой помощи американскому народу. Это заняло целую вечность. Законопроект, который они сейчас планируют отправить обратно на мой стол, сильно отличается от ожидаемого", - сказал Трамп в видео, опубликованном в его твиттере.

"Я требую от Конгресса внести поправки в этот закон и повысить смехотворно низкую сумму в $600 до $2 тыс. или $4 тыс. на супругов. Я также прошу Конгресс немедленно избавиться от ненужных статей в этом законе и направить мне подходящий законопроект", - добавил он.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что демократы готовы обсудить увеличение стимулирующих выплат с $600 до $2 тыс., как того хочет Трамп.

Конгресс в понедельник принял пакет помощи в период пандемии коронавируса на сумму $900 млрд. Он предусматривает выплаты до $600 для взрослых и детей.

Настроения участников рынка по-прежнему омрачают опасения по поводу появления в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Новый, более заразный штамм COVID-19, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну.

Япония с четверга запретит въезд из Соединенного Королевства лицам, не являющимся подданными страны, из-за обнаружения мутировавшего типа коронавируса, заявил генеральный секретарь японского кабмина Кацунобу Като на пресс-конференции в среду.

Южная Корея временно приостановит полеты из Великобритании до конца декабря из-за опасений нового штамма коронавируса, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения Юн Тхэ Хо на брифинге в среду.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:30 мск поднялся на 0,35%.

Акции крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. дорожают на 0,3%, производителя потребительской электроники Sony Corp. - на 0,9%.

Между тем цена бумаг инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. снижается на 2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,8%,

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - на 0,6%.

Котировки акций Xiaomi Corp. подскочили на 7,1%, оказавшись в лидерах роста на торгах в Гонконге. Также заметно подорожали акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (+5,7%) и компании Meituan, занимающейся оптовой продажей и доставкой продуктов (+4,3%).

Лидерами падения выступают бумаги биофармацевтической компании Sino Biopharmaceutical, которые теряют в цене 2,5%. Также сильно дешевеют акции банков Industrial & Commercial Bank of China (-1,8%) и China Construction Bank Corp. (-1,6%).

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings и онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding прибавили в цене по 0,3%, бумаги банка HSBC Holdings подешевели на 0,1%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:37 мск повысился на 1%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,7%. Акции автопроизводителей Hyundai Motor Co. и Kia Motors Corp. подорожали соответственно на 0,8% и на 3,2%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов прибавил 0,7%.

Капитализация ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снизилась на 1% и на 0,5% соответственно.

Цены на нефть продолжают снижаться в среду на опасениях, что распространение новой разновидности коронавируса и вводимые в связи с этим в Европе ограничительные меры еще больше ослабят и без того невысокий спрос на нефть.

Новый штамм коронавируса, о котором ранее сообщила Великобритания, уже обнаружен в Германии, Франции и Швейцарии, сообщило агентство Bloomberg. Более 40 стран приостановили или ограничили авиасообщение с Британией, фактически изолировав эту страну.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в среду составляет $49,31 за баррель, что на $0,77 (1,54%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,6%) - до $50,08 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $46,29 за баррель, что на $0,73 (1,55%) ниже уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы упали в цене на $0,95 (2%) - до $47,02 за баррель.

"Неожиданные, панические действия государств по всему миру говорят о наличии риска новых локдаунов и туристических ограничений в следующем году, - отмечает аналитик Raymond James & Associates Inc. Павел Молчанов. - Нелишним будет напомнить, что все это замедлит восстановление спроса на нефть".

Укрепление доллара США на фоне общего увеличения спроса на активы "тихой гавани" в связи с сообщениями о новой разновидности коронавируса также снижает привлекательность вложений в нефть, отмечают эксперты.

В центре внимания трейдеров в среду - еженедельный доклад министерства энергетики США о запасах нефти в стране.

Данные Американского института нефти (API), которые обычно публикуются за день до доклада Минэнерго, показали рост запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 2,7 млн баррелей.