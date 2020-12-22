Ослабление рубля может продлиться до конца I квартала 2021г - "Фридом Финанс"

Ослабление рубля может продлиться до конца первого квартала следующего года, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка.

"Российский рубль наряду с рядом других валют развивающихся стран продолжает демонстрировать слабость к доллару США и евро. Во вторник российская валюта показала локальные максимумы, 75,6 руб./$1 и 92,38 руб./EUR1. Индекс доллара достиг 90,3 п., ставки межбанковского кредитования в России выросли, а индекс MSCI Intl Emerging Market Currency скорректировался на 0,3% за день до 1711 п.", - отмечает Миронюк.

Реакция рубля и большинства других валют emerging markets, по мнению эксперта, связана, во-первых, с введением новых ограничительных мер в ряде стран, прежде всего в Великобритании и Германии, они могут распространиться и на другие страны. Во-вторых, на рубль в большей степени влияют усилившиеся санкционные риски и коррекционные настроения на рынках капитала.

"Традиционно высокая волатильность последней декады декабря может способствовать разнонаправленному движению в диапазоне 73-76 руб./$1 и 89-93 руб./EUR1. В первом квартале 2021г важным ориентиром для рубля станет динамика ИПЦ. Регулятор допускает достижение показателем 5%. Если ряд инфляционных факторов не усилят тенденцию и не приблизят ИПЦ к таргету 3,5-4%, то при прочих равных (стабильности нефти, отсутствии новых санкций) рубль будет склонен к укреплению к нижней части диапазона 72-80 руб./$1 и 87-93,5 руб./EUR1. В реализации ряда перечисленных рисков, в том числе при сохранении высоких темпов заболеваемости COVID-19 вплоть до конца первого квартала, вероятно ослабление российской валюты к верхней части прогнозируемого диапазона", - прогнозирует Миронюк.

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