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22 декабря 2020 года 19:05

Цены евробондов РФ во вторник снизились на фоне падения "аппетита к риску" у глобальных инвесторов

Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились под давлением общемирового падения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; отдельные бумаги смогли продемонстрировать небольшой ценовой рост. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день за счет интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 6 базисных пунктов по отношению к закрытию 21 декабря и составила 116,33% от номинала, что соответствует доходности 1,595% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась за день, составив 101,7% от номинала (доходность - 0,095% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2,5 базисного пункта и составил 150 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 25 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,28% от номинала (доходность выросла на 1,5 базисного пункта - до 3,14% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 13 базисных пунктов, опустившись до 138,96% от номинала (доходность выросла на 1 пункт и составила 3,11% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 2,5 базисного пункта, до 115,7% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 1,71% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 10 базисных пунктов, подешевев до 138,58% от номинала (доходность выросла на 0,5 пункта и составила 3,105% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 3 базисных пункта, до 114,34% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 1,895% годовых).

И лишь самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году вырос в цене на 5 базисных пунктов - до 110,03% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 1,13% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций, как и большинство секторов мирового финансового рынка, оказался под давлением новостей о выявлении нового штамма вируса COVID-19, что вынудило многие страны приостановить сообщение с Великобританией. Кроме того, определенную нотку негатива привнесли и вновь вышедшие на первый план новости на санкционную тематику. Однако в целом снижение котировок отечественных евробондов незначительное и укладывается в рамки обычной ценовой коррекции. Таким образом, мы видим, что рынок сейчас довольно активен и успешно сопротивляется негативу, несмотря на приближающийся конец года, который обычно сопровождается снижением деловой активности. Но в этом году инвесторы продолжают активничать и тем самым не дают рынку упасть. При этом поддержку еврооблигациям развивающихся стран, в том числе и России, оказывает приостановившийся рост доходностей US Treasuries", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.


Опубликовано: /Финмаркет/
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