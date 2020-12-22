BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Citigroup с целью $68

BCS Express открыл торговую идею: "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 (на СПБ бирже) с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева. Потенциальная доходность сделки составляет около 11,5% без учета дивидендов. Дивиденды за установленный срок могут принести еще $1,02 или около 1,7%, полагает эксперт.

Короев отмечает, что в конце прошлой недели ФРС опубликовала результаты стресс-тестов банков, и если в третьем квартале регулятор запретил банкам проводить обратный выкуп, то по итогам нового тестирования такая опция поощрения акционеров была возвращена банкам. Уже в первом квартале 2021 г. buyback может быть возобновлен. "Последние результаты CCAR еще раз демонстрируют устойчивость Citigroup даже в периоды неопределенности", - заявил глава компании Майкл Корбат.

Текущая годовая дивидендная доходность составляет 3,3%. Компания выплачивает 51 цент на акцию каждый квартал, указывает эксперт инвесткомпании.

Аналитик BCS Express считает позитивным фактором для Citigroup смену менеджмента: "Уже в феврале 2021 г, Майкла Корбата, занимавшего должность CEO с 2012г, на этом посту сменит Джейн Фрейзер, которая станет первой женщиной руководителем столь крупной компании на Wall Street. После многочисленных проблем Citi с памятного 2008 г., смена руководства видится шагом с надеждой на будущее".

Также Короев подчеркивает, что в целом аналитики позитивно смотрят на акции Citigroup - консенсус-прогноз находится на уровне $70, по данным Reuters. Подавляющее большинство рекомендаций - "Покупать".

Эксперт BCS Express указывает и на возможные риски:

- Риски, связанные с динамикой пандемии, которая как ожидается пойдет на спад с учетом начала массовой вакцинации.

- Усиление опасений повышения корпоративных налогов в случае прихода к власти демократов в Сенате после январских выборов сенаторов в Джорджии.

- Претензии регуляторов. Осенью банк был оштрафован на $400 млн за практики не соответствующие требованиям в различных сферах управления рисками и внутреннего контроля. Нарушения потребовали устранить под угрозой новых штрафных санкций.

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