Поводов для роста котировок нефти в настоящее время нет - "Открытие Брокер"

Поводов для роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

"Новый более заразный штамм коронавируса способен привести к более жёстким карантинным мерам в Европе, ещё больше снизить, а то и прервать авиасообщение между странами, как это уже произошло с Великобританией. Соответственно, краткосрочный взгляд на нефтяные цены заметно ухудшился, - пишет ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. - Поменялась и структура нефтяных контрактов: на текущей неделе февральские поставки оцениваются дешевле мартовских, мартовские дешевле апрельских, а апрельские дешевле майских. В центре внимания инвесторов отчёт API по запасам - на рынке ждут снижения запасов нефти в США на 3,3 млн барр., что, вероятно, немного взбодрит котировки".

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