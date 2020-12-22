Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро вопреки улучшению ситуации на внешних рынках

Москва. 22 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; вопреки улучшению ситуации на внешних рынках рубль продолжает заметно дешеветь к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и роста санкционных угроз.

Курс доллара США составил 75,32 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 52,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 92,2 руб./EUR1, подорожав на 67 копеек. При этом евро торгуется выше 92 руб./EUR1 впервые с 9 ноября. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 58,89 копейки - до 82,92 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 декабря на 67,77 копейки, до 75,3498 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,067 рубля, до 92,0699 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает заметно дешеветь к доллару и евро на дневных торгах, вопреки некоторому улучшению внешнего фона. Участники внутреннего валютного рынка отыгрывают снижающуюся нефть и санкционные угрозы, усилившиеся после включения ряда российских организаций и ведомств, в том числе Службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, в список компаний Минторга США, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт". Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), компании "МиГ", "Туполев" (MOEX: TUPL), "Оборонпром". В ограничительный список попала компания "Вертолеты России", "Гражданские самолеты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолетный завод.

В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

В министерстве поясняли, что список планируется 22 декабря опубликовать в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Кроме того, Минторг предупреждает, что в дальнейшем может модифицировать составленный список. В него попадают компании, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Мировые площадки во вторник днем демонстрируют признаки восстановления после падения в понедельник. Накануне сильное давление на них оказали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жесткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Поддержку рынкам оказывает принятие в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Вакцинация с использованием препарата от Moderna должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Помимо этого, Еврокомиссия в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

"Российская валюта отступает под натиском общего внешнего негатива, прилично разбавленного внутренними ингредиентами в виде обвинений в причастности РФ к масштабной хакерской атаке, новых откровений от Алексея Навального и новостей о внесении 45 российских компаний, выполняющих заказы для оборонного сектора, в список министерства торговли США для предварительного лицензирования поставок американской продукции. Официальные отрицания первых двух историй стали уже нормой и внутри страны воспринимаются как новая нормальность, но в большинстве стран мира и на лентах информагентств это заметные по содержательной нагрузке события, формирующие негативное восприятие инвестиционных рисков в России. Нет, безоговорочного бегства нерезидентов из российских акций и облигаций это не вызовет, в последнем случае каких-то продаж в понедельник не наблюдалось. Однако чувствительность к геополитическим рискам останется повышенной, а это залог сохранения повышенной волатильности и нервозности. Ближайшие перспективы пары "доллар-рубль", видимо, будут складываться в рамках диапазона 75-76 руб./$1, и важной с технической точки зрения является зона 75,75-76,1 руб./$1", - подчеркивает директор по инвестициям компании "Локо-инвест" Дмитрий Полевой.

"В рамках текущей недели пара "доллар-рубль", в случае дальнейшего ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, может предпринять еще одну попытку выхода вверх из диапазона 73-75 руб./$1. На фоне ожидаемой стабилизации валют развивающихся стран давление на рубль может оказать отступление рынка энергоносителей ниже $50 за баррель по нефти марки Brent, а также дальнейший рост санкционных рисков. Факторами, сдерживающими ослабление рубля, выступят приближение пика налоговых выплат, что увеличит предложение иностранной валюты со стороны экспортеров, а также некоторый дефицит рублевой ликвидности, наблюдающийся в последнее время", - полагают аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB).

Нефть эталонных марок во вторник днем несколько сократила темпы снижения, но продолжает дешеветь из-за опасений за спрос после выявления в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник снизилась на 1,04% - до $50,38 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 2,6% - до $50,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 1,29% - до $47,36 за баррель. Накануне эти контракты потеряли в цене 2,6%, подешевев до $47,97 за баррель. Истекший с закрытием рынка в понедельник январский фьючерс снизился на 2,8% - до $46,18 за баррель.

Банк России во вторник, 22 декабря, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 360 млрд рублей (при лимите 360 млрд рублей и спросе 733,5 млрд рублей) в среднем по ставке 4,12% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 декабря, банки разместили 760 млрд рублей (при лимите 760 млрд рублей и спросе 1 трлн 12,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых.

ЦБ РФ 22 декабря также провел доразмещение 38-го выпуска купонных облигаций Банка России (КОБР) объемом 10 млрд 570,2 млн рублей по номиналу. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов увеличились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,51% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 3 б.п. - до 4,56% годовых. Ставка на срок 1 месяц повысилась на 1 б.п. - до 4,73% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. - до 4,94% и 4,92% годовых.