Закрепление цены акций Мосбиржи выше 163 руб. увеличит шансы на движение к 169 руб. - "Велес Капитал"

Закрепление котировок акций "Московской биржи" выше уровня в 163 рубля увеличит шансы на возвращение цен к историческому максимуму на уровне 169 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Котировки акций "Московской биржи" во вторник восстанавливаются, правда, это происходит на весьма небольших объемах, что предупреждает о рисках разворота вниз и продолжения нисходящей коррекции в район 146,60 рубля, - отмечает Кожухова. - Закрепление же выше сопротивления на уровне 163 рублей увеличит шансы возвращения к историческому максимуму на отметке 169 рублей".

При этом эксперт отмечает, что даже в случае новой волны мирового бегства от риска акции "Мосбиржи" могут вновь получить поддержку от увеличения волатильности и, как следствие, показать более сдержанное падение, а также предпринимать попытки роста после коррекции.

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