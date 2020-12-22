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Главная / Мнения аналитиков / Ренессанс Капитал рекомендует инвесторам нарастить долю акций EM в своих портфелях на ожидании роста в 2021г
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22 декабря 2020 года 16:38
Ренессанс Капитал рекомендует инвесторам нарастить долю акций EM в своих портфелях на ожидании роста в 2021г
"Ренессанс Капитал" рекомендует инвесторам нарастить долю акций на развивающихся рынках (EM) в своих портфелях на ожиданиях возвращения международных инвесторов и соответствующего роста доходностей бумаг в 2021 году, сообщается в комментарии. Мнение экспертов "Ренессанс Капитала" основано на следующих факторах: - восстановление развивающихся рынков (как и глобальных), которое должно обеспечить опережающий рост акций развивающихся рынков; - склонность экспертов "Ренессанс Капитала" ожидать ослабление доллара; - ультрамягкая (стимулирующая) денежно-кредитная политика и поиск доходностей; - снижение геополитических и торговых рисков, а также неопределенности при администрации Байдена; - разворот финансовых потоков в сторону рынков акций развивающихся стран; - внедрение эффективных вакцин от коронавируса, что позволит компаниям лучше планировать работу с учетом новых волн вируса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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23 декабря 2020 года 09:14
Курс рубля, вероятно, протестирует в среду уровень 76 руб./$1 и может направиться к 78 руб./$1, говорится в комментарии "Алор Брокер". "Пара доллар/рубль в среду будет "штурмовать" сопротивление 76 руб./$1, а при закреплении выше направится к следующей цели - 78 руб./$1, - считает главный аналитик... читать дальше
.23 декабря 2020 года 09:01
Открытие индекса Мосбиржи в среду, вероятно, пройдет на отрицательной территории в связи с утренним снижением индекса S&P 500 и опустившимися ниже $50 за баррель ценами на нефть марки Brent, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Нефтяной сектор, занимающий наибольший вес в индексе... читать дальше
.22 декабря 2020 года 19:39
Рубль вечером ускорил снижение к доллару и отыграл часть потерь к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 22 декабря. Доллар несколько усилил темпы роста, евро, напротив, сократил укрепление на "Московской бирже" во вторник вечером, рубль продолжает дешеветь к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и повышения санкционных угроз. читать дальше
.22 декабря 2020 года 19:24
Рынок акций РФ во вторник отыграл половину падения накануне вместе с Европой, индекс МосБиржи отскочил к 3236п
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ во вторник отыграл половину падения накануне на фоне улучшения настроений в Европе и США и закрепления нефти Brent выше рубежа $50 за баррель; индекс МосБиржи отскочил выше 3236 пунктов на фоне ослабления рубля, причем в лидерах роста выступили недавние аутсайдеры. читать дальше
.22 декабря 2020 года 19:07
Ослабление рубля может продлиться до конца первого квартала следующего года, говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Евгения Миронюка. "Российский рубль наряду с рядом других валют развивающихся стран продолжает демонстрировать слабость к доллару США и евро. Во вторник российская валюта... читать дальше
.22 декабря 2020 года 19:05
Москва. 22 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник слегка снизились под давлением общемирового падения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; отдельные бумаги смогли продемонстрировать небольшой ценовой рост. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день за счет интереса участников рынка к "защитным" активам, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов, отмечают эксперты. читать дальше
.22 декабря 2020 года 18:30
BCS Express открыл торговую идею: "покупать акции Citigroup Inc. от уровня $61 (на СПБ бирже) с целью $68 за штуку" на срок 6 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Альберта Короева. Потенциальная доходность сделки составляет около 11,5% без учета дивидендов. Дивиденды за... читать дальше
.22 декабря 2020 года 17:58
Поводов для роста котировок нефти марки Brent в настоящее время нет, говорится в комментарии "Открытие Брокер". "Новый более заразный штамм коронавируса способен привести к более жёстким карантинным мерам в Европе, ещё больше снизить, а то и прервать авиасообщение между странами, как это уже... читать дальше
.22 декабря 2020 года 17:13
Закрепление цены акций Мосбиржи выше 163 руб. увеличит шансы на движение к 169 руб. - "Велес Капитал"
Закрепление котировок акций "Московской биржи" выше уровня в 163 рубля увеличит шансы на возвращение цен к историческому максимуму на уровне 169 рублей, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Котировки акций "Московской биржи" во вторник восстанавливаются,... читать дальше
.22 декабря 2020 года 15:54
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 31,95 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 27,85 руб., потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: 26,65 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, сейчас стоит... читать дальше
.22 декабря 2020 года 15:53
Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро вопреки улучшению ситуации на внешних рынках
Москва. 22 декабря. Доллар и евро растут на "Московской бирже" во вторник днем; вопреки улучшению ситуации на внешних рынках рубль продолжает заметно дешеветь к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти и роста санкционных угроз. читать дальше
.22 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $524,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: выше $501, потенциальная доходность: 5,26%, стоп-приказ: $494, говорится в комментарии инвестиционной компании. Adobe Inc. является ведущим производителем ПО для... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:57
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. В ходе волатильной торговой сессии в понедельник был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов. При... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:25
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, на фоне ослабления активности и уменьшения ликвидности торгов усилились риски, связанные с нерыночным... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:00
Мировые рынки сохранят настрой на рост на фоне мягкой денежно-кредитной политики в 2021г - Альфа-банк
Контекст мягкой монетарной политики на 2021 год означает, что мировые рынки в следующем году сохранят настрой на рост, отмечается в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. На взгляд эксперта банка, до последних дней мировые рынки оставались в состоянии избыточного оптимизма, и... читать дальше
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