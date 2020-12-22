"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 31,95 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: 27,85 руб., потенциальная доходность: 14,72%, стоп-приказ: 26,65 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, сейчас стоит присмотреться к акциям АФК "Система", особенно учитывая сильную коррекцию при абсолютно симметричном росте бумаг Ozon Holdings", - пишут аналитики инвесткомпании.

Также эксперты "Финама" отмечают некоторые фундаментально неочевидные, по их мнению, положительные моменты, которые могут значительно повлиять на котировки акций АФК "Система":

- строительство фармацевтического холдинга на базе сети частных медицинских клиник "Медси";

- возможное включение бумаг Ozon в MSCI Russia весной 2021 года (компания торгуется на грани целевой цены/объема торгов/free float, необходимых для включения);

- конкретика с дивидендной политикой в 2021 году.

"Бумага АФК "Система" торгуется в долгосрочном растущем тренде после сильной коррекции. Мы рекомендуем открывать длинные позиции на текущем уровне с близким уровнем "стопа". При покупке на 11,6% от портфеля и выставлении стоп-заявки на 26,65 руб. риск на портфель составит 0,5%.", - указывают аналитики инвестиционной компании.

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