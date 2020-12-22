"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $524,9

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $524,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: выше $501, потенциальная доходность: 5,26%, стоп-приказ: $494, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Adobe Inc. является ведущим производителем ПО для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати. Чистая прибыль компании по GAAP за 2020 финансовый год составила $5,26 млрд, увеличившись на 78,2% по сравнению с $2,951 млрд в предыдущем году, констатируют аналитики "Финама". Рост выручки в 2021 году прогнозируется на уровне 18%.

Также аргументом в пользу роста котировок бумаг Adobe, по мнению экспертов инвесткомпании, служит новая программа обратного выкупа акций на сумму до $15 млрд до конца 2024 года.

"Бумага торгуется у локального уровня сопротивления. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $501. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $494, риск на портфель составит 0,20%", - указывают аналитики "Финама".

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