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22 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $524,9
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $524,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: выше $501, потенциальная доходность: 5,26%, стоп-приказ: $494, говорится в комментарии инвестиционной компании. Adobe Inc. является ведущим производителем ПО для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати. Чистая прибыль компании по GAAP за 2020 финансовый год составила $5,26 млрд, увеличившись на 78,2% по сравнению с $2,951 млрд в предыдущем году, констатируют аналитики "Финама". Рост выручки в 2021 году прогнозируется на уровне 18%. Также аргументом в пользу роста котировок бумаг Adobe, по мнению экспертов инвесткомпании, служит новая программа обратного выкупа акций на сумму до $15 млрд до конца 2024 года. "Бумага торгуется у локального уровня сопротивления. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при росте выше $501. При покупке на 20% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $494, риск на портфель составит 0,20%", - указывают аналитики "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ADOBE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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