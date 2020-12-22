Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

"Технически S&P 500 склонен к консолидации. В ходе волатильной торговой сессии в понедельник был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов. При этом покупатели были достаточно активны, произошел резкий отскок от уровня поддержки, и сценарий бокового движения подтвердился. Впрочем, индикаторы RSI и MACD продолжают формирование "медвежьей" дивергенции, поэтому риск коррекции сохраняется", - пишет аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Также эксперт "Фридом Финанс" отмечает, что во вторник мировые фондовые площадки демонстрируют преимущественно положительную динамику. Негатив, вызванный глобальной эпидемиологической ситуацией, оказался нивелирован достижением долгожданного компромисса между законодателями в США. Они проголосовали за принятие пакета помощи американской экономике объемом $900 млрд.

По мнению Денисламова, в течение ближайших сессий оптимизм инвесторов, связанный со стимулами, будет полностью учтен в котировках, и фокус внимания начнет смещаться на другие темы.

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