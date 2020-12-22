Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс".

По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, на фоне ослабления активности и уменьшения ликвидности торгов усилились риски, связанные с нерыночным регулированием спроса на ключевых торговых сегментах. Драйвером негативных ожиданий стала информация о выявлении в Великобритании нового штамма коронавируса, в связи с которым были максимально ужесточены карантинные ограничения и приостановлено авиасообщение с радом европейских государств. Рынок опасается новых аналогичных информационных вбросов и реакции на них руководства развитых стран в виде очередного подавления экономической активности.

"Тем не менее, среднесрочные факторы, поддерживающие спрос вопреки вводимым регуляторами новым искусственным ограничениям, остаются в силе, - уверен эксперт. - ФРС продолжает активно работать над преодолением угрозы дефляции и впервые после завершения активного цикла QE четко зафиксировала объем скупки ключевых активов баланса до окончания программы. В условиях значительной активизации прироста денежных агрегатов это сигнал повышения требуемой доходности вложений в среднесрочной перспективе".

Также Осин обращает внимание на решение Народного банка Китая сохранить неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд и заявленное руководством НБК сохранение в среднесрочном периоде политики направленной на поддержку экономического восстановления в 2021 году, без неожиданных изменений. Характерно, что новостей о значимых карантинных ограничениях из КНР и ряда других ведущих развивающихся стран, в отличие от схожей ситуации второго квартала, пока не поступает.

"Рост мировых цен на уголь и сталь вывел в лидеры роста акции "Мечела" и ТМК ("Трубная металлургическая компания"). "Мечелу" удалось увеличить добычу антрацитов за 11 месяцев на 83%, до 1,8 млн тонн. Это дает основание для улучшения прогноза справедливой стоимости акции и рентабельности добывающего бизнеса компании в среднесрочном периоде", - отмечает аналитик "Фридом Финанс".

Осин также подчеркивает, что акции "ВСМПО-Ависма" в начале торгов рухнули на 6% на новости о включении компании в санкционный список Минторга США, однако быстро восстановили практически все утраченные позиции. "Вероятно, инвесторы рассчитывают на поддержку интересов компании - монополиста со стороны крупнейших потребителей ее продукции, таких как Boeing, EADS, Embraer, UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rols Royce, Airbus, Pratt and Whitney. В то же время, налицо конфликт интересов американских регуляторов и бизнеса. Очередной раунд искусственного подавления спроса, вероятно, вызовет негативную реакцию производителей, стремящихся к восстановлению инвестиций и потребления для выхода из кризиса", - полагает эксперт инвесткомпании.

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