Вероятно снижение цены нефти к уровням $44-46 за баррель на горизонте 1-2 месяцев - BCS GM

Вероятно снижение цены нефти к уровням $44-46 за баррель на горизонте 1-2 месяцев, отмечается в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

Аналитики инвесткомпании Рональд Смит и Василий Мордовцев при анализе динамики цен на нефть уделяют внимание в первую очередь вопросам спроса и предложения (учитывает ли рынок дополнительные объемы от ОПЕК+ или восстановление мирового спроса после успешной вакцинации). Однако иногда, на их взгляд, волатильность цен на нефть можно объяснить изменениями курса доллара США. Так, 1 июля доллар подешевел на 7%, в то время как цены на нефть выросли на 24%, и в последние недели корреляция между этими двумя инструментами стала весьма заметной, напоминают Смит и Мордовцев.

"Поскольку рынок ожидает новых стимулов в США, цены на нефть могут еще некоторое время продолжить расти, в значительной степени игнорируя индикаторы спроса и предложения. На горизонте 1-2 месяцев мы по-прежнему ожидаем коррекцию в ценах на нефть с возвращением в диапазон $44-46/барр., учитывая растущие объемы бурения в США, вторую волну COVID-19 и потенциальное увеличение добычи ОПЕК+", - прогнозируют эксперты BCS GM.

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