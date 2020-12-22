Рынок акций РФ после негативного старта начал корректироваться, индекс МосБиржи отскочил выше 3200п

Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх на фоне попыток нефти Brent закрепиться у $50 за баррель, индекс МосБиржи отскочил выше 3200 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя на старте торгов рынок снижался вслед за мировыми площадками из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19 в Великобритании и санкционных новостей от Минторга США

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3201,51 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1336,2 пункта (+0,02%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,9%.

Доллар подорожал до 75,55 рубля (+0,75 рубля), золото просело до $1874 за тройскую унцию (-0,5%).

Подорожали акции "Московской биржи" (+2,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,3% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

Акционеры "Газпром нефти" на внеочередном собрании одобрили дивиденды за 9 месяцев 2020 года в 5 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов "Газпром нефти", - 29 декабря.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,1%).

Минторг США в понедельник внес в санкционный список ряд российских организаций и ведомств, в том числе Службу внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ. Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт", корпорация "Ростех" (в частности, входящие в нее "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром"), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) и ряд других организаций. В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Акции "ВСМПО-Ависма" подешевели на 2,5% (до 19,76 тыс. рублей), акции ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" просели на 0,3%.

Как отмечают аналитики ИК "Атон", с начала недели мировые рынки захлестнула волна пессимизма, так как опасения по поводу нового штамма COVID-19 в Великобритании и других странах оказались сильнее положительного эффекта соглашения о стимулировании экономики США на сумму $900 млрд. Во вторник утром настроения на рынке акций РФ несколько улучшились на фоне попыток нефти Brent отыграть рубеж $50 за баррель.

По оценке аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, нисходящая коррекция на рынках еще не завершена, настроения на мировых фондовых площадках и в США остаются пессимистичными, несмотря на долгожданное одобрение в Сенате программы стимулирования американской экономики в размере $900 млрд. Во вторник инвесторы помимо прочего смогут оценить окончательные данные по ВВП США за III квартал, которые, по средним прогнозам, могут быть пересмотрены в сторону незначительного ухудшения.

В Европе во вторник можно ожидать очередной день продаж на фоне сохранения сложной эпидемиологической ситуации в Великобритании, а также отсутствия торговой сделки по Brexit. Нефть остается под давлением, хотя котировки Brent делают попытки удержаться вблизи $50 за баррель (ближайшей поддержкой выступает уровень $49 за баррель - средняя полоса Боллинджера дневного графика). Завершение дня ниже укажет на риски развития падения в район $46,6 за баррель. На данный момент цены следуют за общемировым аппетитом к риску, который ослабевает в том числе ввиду тенденции к фиксации прибыли.

На рынке акций РФ в случае развития дальнейшего снижения индексы МосБиржи и РТС могут уйти в район 3080 и 1270 пунктов соответственно (нижние полосы Боллинджера), считает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, рождественские распродажи пришли на рынки акций. Главным поводом для негативной динамики фондовых индексов многие называют продолжение победного шествия коронавируса по планете, и в частности его фактически победу в Европе, а также информацию, что вирус мутирует. Однако эти факторы присутствовали и на прошлой неделе. Так что дело не в вирусе, а в желании инвесторов зафиксировать прибыль к концу года в отсутствии драйверов роста рынков.

Примечательно, но американский рынок в понедельник сумел к концу дня выкупить значительную часть просадки. Это говорит о том, что Америка пока не готова отправляться в глубокую коррекцию просто потому, что, кроме как инвестировать, девать деньги некуда.

Наиболее перспективными для покупки на отскок выглядят акции Сбербанка, "Газпрома", "Норникеля" и "Мосбиржи". Причем не исключено, что "Мосбиржа" будет торговаться лучше рынка за счет того, что инвесторы в качестве повода для их покупки назовут рост торговых оборотов биржи. А с покупкой "нефтянки" стоит повременить, поскольку есть риск ухода нефти Brent под отметку $50 за баррель, в том числе за счет того, что крупные производители углеводородов могут начать хеджировать цены будущих поставок за счет продажи фьючерсов на нефть.

Общие распродажи практически не коснулись золота, что еще раз подчеркивает, что нынешнее снижение не имеет под собой таких фундаментальных оснований, как кризис ликвидности. Не исключено, что крупный капитал вновь начнет обращать внимание на драгметаллы как наилучшую защиту от девальвации доллара и инфляции. Поэтому есть смысл присмотреться к акциям золотодобывающих компаний, прежде всего к ПАО "Полюс" и "Полиметаллу". Уход котировок золота выше $2000 за унцию - вопрос лишь времени, считает Антонов.

По словам ведущего аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть находится под давлением новых ограничительных мер на рождественский период. Ситуация осложняется неопределенностью в связи с обнаружением более заразной формы коронавируса в Великобритании. Под давлением также промышленные металлы, а индекс доллара вновь укрепляется. Азиатские рынки акций также упали на опасениях более строгих карантинных мер.

Стимулы в США одобрены, но общее мнение состоит в том, что их будет недостаточно. В краткосрочном плане укрепление доллара может продолжиться, но в долгосрочных ожиданиях его ослабление неминуемо. Для российских активов опасно развивается диалог в США по поводу причастности РФ к хакерским атакам на правительственные учреждения. Пока доказательства приводятся в стиле "highly likely" ("очень вероятно"), но это никогда не было препятствием для демонстрации политической решимости в Вашингтоне. Из корпоративных событий дня можно выделить последний день торговли на бирже акций "Норникеля" с дивидендами 623,35 рубля на бумагу.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, появление новой мутации коронавируса в Великобритании, имеющего свойство более активного распространения, вызвало волну продаж на перегретых мировых рынках. При этом инвесторы опасаются снижения эффективности разработанных вакцин, что ставит под сомнение улучшение ситуации с пандемией в обозримом будущем, а значит и дальнейшее восстановление мировой экономики. На таком фоне инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли в рисковых активах, что привело к снижению мировых рынков.

Несмотря на негативный внешний фон, российские акции не спешат продолжать снижение - инвесторы отыгрывают волну восстановления, прошедшую на рынках США накануне вечером, что позволит индексу МосБиржи перейти в консолидацию в районе 3185 пунктов. Однако в дальнейшем сохраняются риски возобновления негативной динамики, считает эксперт.

В США в понедельник индексы показали смешанную динамику в пределах 0,1-0,4%: подрос Dow Jones (+0,1%), снизились S&P 500 (-0,1%) и Nasdaq (-0,1%).

При этом индикаторы отыграли большую часть потерь, которые наблюдались в ходе торгов. Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые инвесторы увидели в снижении рынка в понедельник возможность купить акции, что позволило отыграть потери.

Давление на рынок оказывали сообщения о появлении новой разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Многие европейские страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Сенат США поддержал вслед за Палатой представителей пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд, свидетельствуют результаты голосования.

Таким образом Конгресс США после долгих переговоров принял бюджет страны на 2021 финансовый год в размере $2,3 трлн, который включает пакет мер по поддержке экономики в условиях пандемии в размере $900 млрд, а также законопроект о государственных расходах до сентября 2021 года в размере $1,4 трлн. Теперь законопроект поступит на подпись президенту Дональду Трампу. Ранее в Белом доме заявляли, что законопроект будет подписан.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Во вторник в Азии снижение индексов акций продолжилось (японский Nikkei 225 просел на 1%, китайский Shanghai Composite потерял 1,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,8%), "минусуют" Европа (индекс FTSE на старте торгов просел на 0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%) из-за опасений относительно нового, более заразного штамма COVID-19.

В Европе усиливаются ограничения из-за быстрого распространения мутировавшим типа коронавирусной инфекции в Великобритании. В самой стране введен локдаун в Лондоне и юго-восточной Англии. Как заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации.

Нефть утром во вторник остается в "минусе"; цена Brent пытается удержать рубеж $50 за баррель и находится на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ накануне. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,0 за баррель (-1,8% и -2,6% в понедельник), февральская цена WTI - $47,01 за баррель (-2% и -2,6% накануне).

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+3,1%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,2%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,1%), ГДР "Лента" (MOEX: LNTA) (+2%).

Подешевели бумаги ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-4,9%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (-1,7%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,94 млрд рублей (из них 4,44 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,76 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 908,68 млн рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").