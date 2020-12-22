BCS Express открыл торговую идею: покупать акции "Юнипро" от уровня 2,72 руб. с целью 3,1 руб. за штуку" на срок до 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки составляет до 14%.

Аналитик также обращает внимание, что в течение 12 месяцев должна произойти выплата дивидендов компанией "Юнипро" (планируется направить на дивиденды до 20 млрд руб. - рост в годовом сопоставлении до 43%) - ориентировочно 0,317 руб. на акцию, что по цене открытия торговой идеи соответствует 11,7% дивидендной доходности. С учетом ожидаемого роста котировок и дивидендов совокупная доходность за обозначенный период может достигнуть 25,7%, указывает Пучкарев.

16 декабря компания "Юнипро" сообщила, что на энергоблоке №3 Березовской ГРЭС проведена первая растопка котла и запущен процесс пароводокислородной очистки. Успешное завершение процесса позволит выйти на завершающий этап капитального ремонта энергоблока с выходом на комплексные испытания энергоблока №3. Таким образом, обращает внимание эксперт BCS Express, вероятность отсрочки запуска блока снижается.

"В условиях низких процентных ставок стабильные дивидендные фишки могут позитивно переоцениваться. Как только появится полная уверенность в росте дивидендов до обозначенных 20 млрд руб. в 2021 г. благодаря потенциально высокой дивидендной доходности, в бумагах может появиться высокий спрос", - пишет Пучкарев.

Также эксперт BCS Express указывает на возможные риски:

- Перенос сроков запуска энергоблока №3 Березовской ГРЭС;

- Негативное влияние COVID-19 на операционные и финансовые результаты;

- Мягкая зима и сокращение отпуска тепла.

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