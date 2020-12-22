.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Ожидаемый рост спроса в 2021 году поддержит сырьевые рынки - Saxo Bank
.
22 декабря 2020 года 10:44
Ожидаемый рост спроса в 2021 году поддержит сырьевые рынки - Saxo Bank
По мнению аналитиков Saxo Bank, в 2021 году ожидаемое повышение спроса вместе с рефляционной темой должны будут поддерживать сырьевой рынок, особенно там, где вероятна нехватка предложения, говорится в комментарии банка. Эксперты особо отметили медь, платину и сою. "Одним из главных препятствий для подорожания биржевых товаров в прошедшее 10-летие была их обильная доступность, - полагают аналитики банка. - Избыток предложения в этот период, особенно в последние 6 лет, удерживал весь сырьевой рынок в состоянии контанго, когда спотовые цены ниже отложенных". Эксперты напоминают, что с 2014г корзина из 24 основных биржевых товаров давала отрицательную доходность от переноса, иногда достигавшую -5% в годовом исчислении. Вместе с сильным долларом и низкой инфляцией это снижало инвестиционную привлекательность сектора. Однако в последние месяцы доходность от переноса стала положительной, в основном благодаря сельхозсектору, где цены на ключевые культуры резко выросли из-за падения производства и роста спроса. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: МИР-СЫРЬЕ/РЫНКИ-ПРОГНОЗ
.
22 декабря 2020 года 15:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $524,9 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: выше $501, потенциальная доходность: 5,26%, стоп-приказ: $494, говорится в комментарии инвестиционной компании. Adobe Inc. является ведущим производителем ПО для... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:57
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торги во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3670-3720 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 склонен к консолидации. В ходе волатильной торговой сессии в понедельник был протестирован уровень поддержки в области 3640 пунктов. При... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:25
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, закончит торги во вторник в диапазоне 3130-3230 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс". По мнению аналитика инвесткомпании Александра Осина, на фоне ослабления активности и уменьшения ликвидности торгов усилились риски, связанные с нерыночным... читать дальше
.22 декабря 2020 года 14:00
Мировые рынки сохранят настрой на рост на фоне мягкой денежно-кредитной политики в 2021г - Альфа-банк
Контекст мягкой монетарной политики на 2021 год означает, что мировые рынки в следующем году сохранят настрой на рост, отмечается в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. На взгляд эксперта банка, до последних дней мировые рынки оставались в состоянии избыточного оптимизма, и... читать дальше
.22 декабря 2020 года 13:31
Инвесторы на российском рынке акций в последние недели года перейдут к фиксации прибыли, так как уход от риска усиливается на фоне развития ситуации вокруг пандемии COVID-19 и усиления санкционного риска, говорится в обзоре Альфа-банка. "Мы ожидаем, что на этой неделе после завершения почти... читать дальше
.22 декабря 2020 года 12:11
Минфин России, вероятно, предложит для аукционов в среду два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном: короткий (например, ОФЗ 25084 с погашением в 2023 году) и один из двух наименее ликвидных - ОФЗ 26235 с погашением в 2031 году или ОФЗ 26236, с погашением в 2028 году, сообщается в обзоре... читать дальше
.22 декабря 2020 года 11:50
Рубль может ослабеть до 80 руб./$1 при дальнейшем усилении санкционных рисков, говорится в комментарии "КИТ Финанс Брокер". "Рекомендуем оставаться в долларах, первый уровень, который валютная пара USD/RUB должна преодолеть - 76 руб. за доллар, далее динамика может ускориться и дойти вплоть до 80... читать дальше
.22 декабря 2020 года 11:45
Москва. 22 декабря. Рынок акций РФ утром во вторник корректируется вверх на фоне попыток нефти Brent закрепиться у $50 за баррель, индекс МосБиржи отскочил выше 3200 пунктов на фоне ослабления рубля, хотя на старте торгов рынок снижался вслед за мировыми площадками из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19 в Великобритании и санкционных новостей от Минторга США читать дальше
.22 декабря 2020 года 11:31
BCS Express открыл торговую идею: покупать акции "Юнипро" от уровня 2,72 руб. с целью 3,1 руб. за штуку" на срок до 12 месяцев, говорится в комментарии эксперта инвесткомпании Дмитрия Пучкарева. Потенциальная доходность сделки составляет до 14%. Аналитик также обращает внимание, что в течение 12... читать дальше
.22 декабря 2020 года 11:13
Подешевевшие акции Alibaba Group Holding Ltd. привлекательны для покупок, отмечается в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Кредитный бум 2020 года будет поддерживать потребительскую активность и экономический рост в ближайшие кварталы, но в конце 2021 г. мы можем увидеть замедление. Это означает,... читать дальше
.22 декабря 2020 года 10:56
Возможно смещение курса рубля в середину диапазона 75-77,5 руб./$1 во вторник в случае сохранения слабого аппетита к рисковым активам, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Ситуация на рынке энергоносителей и ослабление валют развивающихся стран окажут давление на рубль. В ходе сессии во... читать дальше
.22 декабря 2020 года 10:40
Рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на падающей нефти и новых санкционных угрозах
Москва. 22 декабря. Доллар и евро открыли торги гэпом вверх на "Московской бирже" во вторник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях продолжающей дешеветь нефти и расширения списка российских компаний, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране. читать дальше
.22 декабря 2020 года 10:22
Наиболее вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $49-52,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии "Финама". Цены на нефть оказались под давлением после известий о выявлении нового штамма вируса COVID-19 в Великобритании. В этих условиях кратко- и среднесрочные... читать дальше
.22 декабря 2020 года 10:17
Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"
Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова. "Ослабление отечественной валюты относительно доллара и евро... читать дальше
.22 декабря 2020 года 10:06
на нефти марки Brent может снизиться до уровня $49,4 во вторник на фоне укрепления доллара, говорится в аналитическом материале Sber CIB. Цены на нефть марки Brent остаются под давлением после выявления нового штамма коронавируса. По мнению аналитиков Sber CIB, во вторник на рынок нефти снова... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.