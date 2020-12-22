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22 декабря 2020 года 10:40

Рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов на падающей нефти и новых санкционных угрозах

Москва. 22 декабря. Доллар и евро открыли торги гэпом вверх на "Московской бирже" во вторник утром, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях продолжающей дешеветь нефти и расширения списка российских компаний, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 75-75,41 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 75,3 руб./$1 (+50,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 92 руб./EUR1 (+47,5 копейки). В моменте евро превышал отметку 92 руб./EUR1 впервые с 9 ноября. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 49 копеек к уровню закрытия понедельника, до 82,82 рубля.

Доллар при этом оказался на 63,04 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 1,0021 рубля выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на старте торгов в условиях падающей нефти и усиления санкционных угроз в связи с включением ряда российских организаций и ведомств, в том числе Службы внешней разведки (СВР) и Минобороны РФ, в список компаний Минторга США, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Согласно опубликованному на сайте американского ведомства списку, под ограничения также подпал "Рособоронэкспорт". Кроме того, в него включена корпорация "Ростех" и, в частности, входящие в нее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), компании "МиГ" и "Туполев", "Оборонпром". В ограничительный список попала компания "Вертолеты России", "Гражданские самолёты Сухого", компания "Сухой", Казанский вертолётный завод.

В общей сложности в списке, подготовленном министерством, 103 компании, в том числе 58 китайских и 45 российских компаний и предприятий.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "черного списка".

В министерстве поясняли, что список планируется 22 декабря опубликовать в Федеральном реестре США, после чего принятые меры вступят в силу. Кроме того, Минторг предупреждает, что в дальнейшем может модифицировать составленный список. В него попадают компании, которые, по мнению США, представляют угрозу этой стране.

Накануне сильное давление на рынки оказали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жёсткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Поддержку рынкам оказало принятие в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Вакцинация с использованием препарата от Moderna должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижаться после падения накануне на новостях о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК во вторник снизилась на 2,24% - до $49,77 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 2,6% - до $50,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшилась на 2,46% - до $46,79 за баррель. Накануне эти контракты потеряли в цене 2,6%, подешевев до $47,97 за баррель. Истекший с закрытием рынка в понедельник январский фьючерс снизился на 2,8% - до $46,18 за баррель.

Эб вч

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Опубликовано: /Финмаркет/
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