Вероятна консолидация котировок нефти в диапазоне $49-52,5/барр. - "Финам"

Наиболее вероятна консолидация котировок нефти марки Brent в диапазоне $49-52,5 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии "Финама".

Цены на нефть оказались под давлением после известий о выявлении нового штамма вируса COVID-19 в Великобритании. В этих условиях кратко- и среднесрочные риски для рынка нефти со стороны спроса существенно возросли, считает ведущий аналитик отдела макроэкономического анализа "Финама" Анна Зайцева. Ситуация осложняется еще и тем, указывает она, что проверка эффективности вакцины против коронавируса, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, займет от трех до четырех недель, в течение которых высокая степень неопределенности будет сохраняться.

Также, по мнению Зайцевой, стоит отметить некоторое сокращение спроса на нефть со стороны азиатских нефтеперерабатывающих предприятий после периода активных закупок несколькими неделями ранее. Это создает дополнительное давление на котировки "черного золота".

"Цена нефти марки Brent скорректировалась в течение сессии понедельника практически до отметки $49 за баррель, однако закрытие произошло выше уровня $50 за баррель. Учитывая положение стохастических линий, в ближайшем времени наиболее вероятным сценарием выглядит консолидация цены в диапазоне $49-52,5 за баррель", - полагает эксперт "Финама".

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