Рубль в краткосрочной перспективе будет торговаться в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 - "Универ Капитал"

Рубль в краткосрочной перспективе останется в диапазоне 75,0-76,0 руб./$1 и на уровне 91,0-92,0 в паре с европейской валютой, говорится в комментарии исполнительного директора департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артема Тузова.

"Ослабление отечественной валюты относительно доллара и евро вызвано несколькими причинами, - указывает Тузов. - В первую очередь, на динамику рынков негативное влияние оказала информация о новой мутации коронавируса в Великобритании, из-за чего около 30 стран ограничили транспортное сообщение с этим государством. В самой Великобритании власти объявили о карантине в Лондоне и южной части страны. Но этих новостях нефтяные котировки снизились почти на 4% - риски сокращения спроса стали главной причиной снижения стоимости "черного золота" на рынках. Дополнительным фактором давления для рубля стала информация о введении санкций со стороны США для 45 российских компаний, связанных с оборонным комплексом и гражданской авиацией".

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 3,65% и составила 50,35 долларов за баррель, в ходе торгов цена опускалась до 49 долларов, констатирует эксперт "Универ Капитала". Цена январских контрактов на нефть марки WTI опустилась на 3,95% и составила 47,16 долларов за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.