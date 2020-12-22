Цена нефти может снизиться до уровня $49,4 во вторник - Sber CIB

Цена нефти марки Brent может снизиться до уровня $49,4 во вторник на фоне укрепления доллара, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Цены на нефть марки Brent остаются под давлением после выявления нового штамма коронавируса. По мнению аналитиков Sber CIB, во вторник на рынок нефти снова повлияет ужесточение карантинных мер, замедляющих восстановление спроса на нефть, и цена барреля Brent на фоне укрепления доллара может опуститься до $49,4. Инвесторы ждут данных из США (третьей оценки ВВП за 3К20, индекса потребительской уверенности и статистики по вторичному рынку жилья) и опасаются избытка предложения нефти.

Аналитики Sber CIB обращают внимание, что на курс рубля негативно влияют геополитические факторы (новые сообщения о предполагаемой причастности России к хакерским атакам на США) и неблагоприятный внешний фон (данные о новой разновидности коронавируса в Великобритании). Эксперты инвестбанка допускают, что во вторник рубль может подешеветь до более 75 руб./$1 и даже приблизиться к 76 руб./$1.

Негативный настрой глобальных рынков из-за коронавируса и геополитических рисков спровоцировал в понедельник рост доходности ОФЗ на 7-10 б.п. Аналитики Sber CIB полагают, что во вторник этот тренд сохранится. Дополнительным негативным фактором для ОФЗ может стать анонс размещения номинального выпуска в среду на последних аукционах Минфина в 2020 году.

Также эксперты Sber CIB полагают, что российский рынок акций на сложившемся внешнем фоне может продолжить снижение во вторник.

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