Ключевые события вторника в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будет макростатистика по России, США и Германии:

- Недельная инфляция в РФ (публикация в 19:00 МСК);

- В США выйдут данные по товарным запасам углеводородов от Управления энергетической информации США, данные по числу буровых установок от Baker Hughes, заявкам на пособие по безработице за неделю, индекс уверенности потребителей от Мичиганского университета, статистика по доходам и расходам населения, заказам товаров длительного пользования, продажам новых домов;

- Италия и Германия опубликуют индексы уверенности потребителей.

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