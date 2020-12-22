Утренние прогнозы: рынок акций во вторник будет консолидироваться после резкого снижения накануне

Аналитики полагают, что после резкого снижения в понедельник рынок акций РФ предпочтет консолидацию в начале торгов вторника. Удержаться фондовым индексам РФ поможет то, что инвесторы будут отыгрывать волну восстановления, прошедшую на рынках США в понедельник вечером и сохранение нефтью марки Brent позиций выше $50 за баррель.

" Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): " Рынок акций продемонстрировал в понедельник резкое снижение. Дневное падение индекса РТС стало максимальным с апреля. На локальном рынке не выходит значимых новостей и статистики, поэтому котировки следуют за динамикой внешних площадок. Их падение обусловлено новостью о распространении более агрессивной формы коронавируса в Великобритании и ужесточением карантина из-за этого в ряде стран Европы. Мы полагаем, что информация о начале вакцинации перевешивает негатив, и мировые фондовые площадки получат поддержку от американского рынка. Ожидаем смешанную динамику. Полагаем, что рынок отыграет часть падения. Ориентир по индексу Мосбиржи: коридор 3200-3250 пунктов".

BCS Express (Василий Карпунин): "Предпоследняя торговая неделя началась с масштабного бегства из рисковых активов по всему миру. Однако в США ближе к закрытию сессии понедельника значительную часть потерь удалось выкупить. Индекс S&P 500 завершал день со снижением всего на 0,4%, хотя на старте торгов терял почти 2%. Российский рынок в свою очередь выглядел слабо и лишь незначительно отыграл просадку на вечерней сессии. Индекс Мосбиржи закрывался в районе 3200 пунктов. Ближайшая область поддержки расположена в районе 3160-3165 пунктов. Вернуться к историческим максимумам выше 3300 пунктов в этом году уже вряд ли успеем".

Промсвязьбанк (Богдан Зварич): "Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 3185 пунктов в начале торговой сессии во вторник. Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии вторника российские акции могут попытаться удержать позиции у уровней предыдущего закрытия. Инвесторы будут отыгрывать волну восстановления, прошедшую на рынках США в понедельник вечером и сохранение нефтью марки Brent позиций выше $50 за баррель, что позволит индексу Мосбиржи перейти в консолидацию в районе 3185 пунктов. Однако в дальнейшем сохраняются риски возобновления негативной динамики".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): " Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3160-3175 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3150, 3140 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3190, 3200 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что он снизится к ближайшей значимой отметке 3150 пунктов".