Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3150 пунктов во вторник утром - "Алго Капитал"

Возможно снижение индекса Мосбиржи к уровню 3150 пунктов во вторник утром, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,3-0,8%, в диапазоне 3160-3175 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3150, 3140 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3190, 3200 пунктов. В первые часы торгов индекс Мосбиржи отыграет продолжившееся ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что он снизится к ближайшей значимой отметке 3150 пунктов", - указывает старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос.

Участники локальных торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США, отмечает эксперт. Косвенное влияние на российский рынок акций, по его мнению, может оказать публикация в США двух больших блоков значимых статистических показателей в 16:30 МСК и в 18:00 МСК.

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