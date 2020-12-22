Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около 3185 пунктов во вторник утром - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около уровня 3185 пунктов в начале торговой сессии во вторник, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Несмотря на негативный внешний фон, в начале сессии вторника российские акции могут попытаться удержать позиции у уровней предыдущего закрытия. Инвесторы будут отыгрывать волну восстановления, прошедшую на рынках США в понедельник вечером и сохранение нефтью марки Brent позиций выше $50 за баррель, что позволит индексу Мосбиржи перейти в консолидацию в районе 3185 пунктов", - считает главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.

Однако эксперт предупреждает, что в дальнейшем сохраняются риски возобновления негативной динамики. Так, в случае ухудшения внешней конъюнктуры в ходе торгов продажи в российских акциях активизируются, что приведет к уходу российского рынка на новые локальные минимумы.

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