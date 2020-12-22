Возможно движение рубля к 78 руб./$1 к концу текущего года - "Алор Брокер"

Возможно движение рубля к уровню 78 руб./$1 к концу текущего года, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"Курс рубля в понедельник днем уходил выше отметки 75 руб./$1, но к окончанию глобальных торгов сумел компенсировать часть потерь. Однако на российскую валюту мы смотрим пессимистично, поводов для ее роста нет. К концу года пара доллар/рубль вполне может уйти ближе к отметке 78 руб./$1", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.

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