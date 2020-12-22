Риски возврата котировок нефти ниже $50/барр. сохраняются - BCS Express

Риски возврата котировок нефти марки Brent ниже $50 за баррель на горизонте ближайших недель сохраняются, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

Торговая неделя на нефтяном рынке началась с 5%-го снижения котировок нефти марки Brent, однако к концу сессии вместе с отскоком американского фондового рынка удалось отыграть часть потерь, и в результате закрытие проходило уже выше круглой отметки в $50 за баррель, констатирует Карпунин - помогли сообщения компаний Pfizer и Moderna о том, что мутация COVID-19 проходит медленно, и их вакцины должны быть эффективны.

"Локальная паника оказалась кратковременной, однако на горизонте ближайших недель мы сохраняем осторожный взгляд на перспективы нефтяных цен. Уровни выше $50 за баррель не выглядят устойчивыми. Сценарий возврата ниже $50 по нефти марки Brent по-прежнему актуален, особенно, если окончательно завершится фаза устойчивого ослабления индекса доллара. Плюс стоит учитывать фактор хеджирования. Текущие уровни создают благоприятные условия для формирования хеджа крупными нефтяными компаниями, что может мешать дальнейшему продвижению цен наверх", - пишет аналитик BCS Express.

Ближайшие технические поддержки по Brent расположены около $48,5 и $46,1 за баррель нефти марки Brent.

Если ситуация будет развиваться в текущем формате и ограничительные меры в европейских странах не будут сниматься, то вырастет вероятность того, что страны ОПЕК+ в будущем могут пересмотреть план по наращиванию добычи, отмечает эксперт. "В частности, в феврале может не произойти повышения объемов производства на 0,5 млн б/с. Что касается января, то вряд ли в последний момент страны картеля успеют среагировать и внесут изменения в уже запланированный рост на 0,5 млн б/с. К тому же эта величина незначительна для мирового рынка нефти", - обращает внимание Карпунин.

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