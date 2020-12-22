Рост индекса Мосбиржи выше 3300 пунктов в текущем году уже маловероятен - BCS Express

Индекс Мосбиржи вряд ли уже сможет подняться в текущем году выше 3300 пунктов, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Предпоследняя торговая неделя началась с масштабного бегства из рисковых активов по всему миру. Однако в США ближе к закрытию сессии понедельника значительную часть потерь удалось выкупить. Индекс S&P 500 завершал день со снижением всего на 0,4%, хотя на старте торгов терял почти 2%, - отмечает Карпунин в комментарии инвесткомпании. - Российский рынок в свою очередь выглядел слабо и лишь незначительно отыграл просадку на вечерней сессии. Индекс Мосбиржи закрывался в районе 3200 пунктов. Ближайшая область поддержки расположена в районе 3160-3165 пунктов. Вернуться к историческим максимумам выше 3300 пунктов в этом году уже вряд ли успеем".

Аналитик отмечает, что защитным инструментом на рынке сейчас вновь выступают привилегированные акции "Сургутнефтегаза". "Слабый рубль традиционно способствует росту спроса на этот актив, ведь инвесторы закладывают в цену потенциальный рост дивидендов. В понедельник котировки переписали максимумы года. Пространство для подъема в среднесрочной перспективе сохраняется: следующие ориентиры находятся на 41,5-42 руб." - указывает он.

"Сейчас на рынке очень много психологии с одной стороны и свободных денег с другой. Факторы перегретости и новостей о мутациях коронавируса спровоцировали ускорение распродаж широкого круга активов. Однако волну снижения, вероятно, уже удалось купировать, главным образом за счет отскока рынка США в понедельник, - пишет Карпунин. - Если во вторник не последует активных распродаж на европейских и американских площадках, то можно будет считать снижение понедельника обычной проверкой "паспортов". То есть, если новые эпидемиологические страхи не оправдают себя и рынки стабилизируются, российские индексы смогут присоединиться к ним".

По мнению эксперта BCS Express, в пользу сценария остановки распродаж указывает и предстоящее снижение торговой активности ближе к концу недели из-за выходных в ключевых западных странах.

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