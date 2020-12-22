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22 декабря 2020 года 09:39

Цены рублевых корпоративных бондов во вторник могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 22 декабря. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник могут снизиться на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в понедельник: Dow Jones слабо вырос, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились. Давление на рынок оказывали сообщения о появлении новой разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Многие европейские страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

В то же время, лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии и предоставлению долгожданной помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продолжают снижение из-за опасений относительно нового, более заразного штамма COVID-19. В Великобритании введен локдаун в Лондоне и юго-восточной Англии. Как заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,14%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск упал на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск уменьшился на 0,7%. Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 1,05%.

В свою очередь цены на нефть во вторник продолжают снижаться после падения накануне на новостях о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $49,78 за баррель, что на 2,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на 2,6% - до $50,91 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени составила $46,86 за баррель, что на 2,31% ниже уровня предыдущих торгов. Накануне эти контракты потеряли в цене 2,6%, подешевев до $47,97 за баррель.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм. Поддержку рынку оказывает принятие в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд. Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,7 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 11,701 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,57 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 декабря снизился на 0,04% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за три дня (19-21 декабря) 0,02%, поднявшись до 718,01 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк БО-16" (+0,92%), "РЖД-01P-05R" (+0,37%) и "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,13%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-05" (-0,35%), "РЖД-БО-07" (-0,3%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,27%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") полностью разместил жилищные облигации с ипотечным покрытием объемом 191 млрд 455,712 млн рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,9% годовых. Дата погашения выпуска - 28 июня 2051 года.

Альфа-банк разместил 3-летние бонды серии 002Р-09 объемом 8 млрд рублей по ставке 5,95% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 6,04% годовых. Сбор заявок прошел 8 декабря. Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей до 8 млрд рублей.

ООО "РЕСО-Лизинг" полностью разместило 10-летние облигации объемом 5 млрд рублей по ставке 6,85% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 3 года в размере 6,97% годовых. Сбор заявок прошел 17 декабря.

ООО "Торговый дом РКС-Сочи" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-01 объемом 500 млн рублей на уровне 12,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,1% годовых. Купоны квартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. Техразмещение запланировано на 23 декабря. В начале декабря "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций компании серии 002P объемом до 10 млрд рублей. Срок действия программы - 10 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться также на срок до 10 лет.

АО "АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) 23 декабря начнет размещение по открытой подписке 3-летних биржевых облигаций серии БО-П04 объемом 500 млн рублей. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставка 1-12 купонов - 13% годовых, размер купонного дохода в расчете на облигацию составит 32,41 рубля. Облигации этого выпуска планируется гасить досрочно в 4 этапа - по 25% от номинала в даты погашения последних четырех купонов (с 9-го по 12-й). Компания размещает выпуски в рамках зарегистрированной программы биржевых облигаций на 5 млрд рублей. Этой программой предусмотрены сроки обращения облигаций до 3 лет.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) установило ставку 30-го купона облигаций 29-й серии в размере 5,42% годовых. Компания в октябре 2013 года разместила облигации 29-й серии на 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,1% годовых. Облигации размещены сроком на 35 лет, купоны квартальные. Ставки 2-132-го купонов рассчитываются как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 15-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,25% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года и закончилось в 28 августа 2020 года. Купоны ежемесячные. Срок обращения выпуска - 10 лет. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.

ПАО "Трансфин-М" (MOEX: TRFM) выкупило в рамках оферты 518,495 тыс. облигаций серии 002Р-01 и 103,172 тыс. облигаций серии 002Р-02 по цене 100% от номинала и приняло решение погасить их досрочно. Досрочное погашение состоится 22 декабря. Компания выставила несколько оферт на приобретение облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02. Следующие оферты по выпускам пройдут 22-го, 23-го и 30-го декабря. ПАО "ТрансФин-М" полностью разместило 7-летние облигации 002Р-01 объемом 48,66 млрд рублей в феврале текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,65%. Ставка текущего купона - 5,9% годовых. Выпуск 7-летних облигаций серии 002Р-02 объемом 4 млрд 120,140 млн рублей был размещен в мае текущего года. Размер ставки каждого купонного периода равен ключевой ставке, установленной ЦБ РФ и действующей на каждый календарный день купонного периода, увеличенной на 1,9%. Ставка текущего купона - 6,15% годовых. По обоим выпускам предусмотрена амортизационная система погашения: по 3,9% выпуска гасятся каждый квартал, начиная с 3-го года обращения облигаций, оставшиеся 33,7% гасятся в дату выплаты последнего купона.

ООО "ДОК-15" (Московская область) досрочно погасило выпуск облигаций серии БО-01 на 2,016 млрд рублей. Размещение выпуска объемом 2,016 млрд рублей прошло в марте 2018 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 13,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны квартальные. Срок обращения выпуска 10 лет.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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