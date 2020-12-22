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22 декабря 2020 года 09:26

Brent - $50,56 за баррель

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в понедельник. Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продолжают снижение. Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижаться.

Фондовые индексы США не продемонстрировали единой динамики по итогам торгов в понедельник: Dow Jones слабо вырос, в то время как S&P 500 и Nasdaq снизились.

При этом индикаторы отыграли большую часть потерь, которые наблюдались в ходе торгов. Как отмечает The Wall Street Journal, некоторые инвесторы увидели в снижении рынка в понедельник возможность купить акции, что позволило отыграть потери.

Давление на рынок оказывали сообщения о появлении новой разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти с воскресенья ввели максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Многие европейские страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

В то же время, лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики в условиях пандемии и предоставлению долгожданной помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей неделе могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

"Неопределенность заключается в том, в какой степени $600 будут потрачены, и насколько повышение пособий по безработице на $300 в неделю смягчит опасения безработицы среди тех, у кого есть работа", - сказал главный экономист UBS Global Wealth Management Пол Донован, которого цитирует WSJ.

Тем временем Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Вакцинация с использованием препарата от Moderna должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer.

Федеральная резервная система (ФРС) по результатам стресс-тестов разрешит банкам возобновить обратный выкуп акций, однако в первом квартале 2021 года будет ограничивать объемы выкупа. Акции американских банков подорожали на этой новости: JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 3,8%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. - на 6,1%. Ограничения на выплату дивидендов по-прежнему сохраняются.

Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в ноябре упал до 0,27 пункта с 1,01 пункта месяцем ранее. Значение индикатора стало минимальным за последние шесть месяцев, отмечает Trading Economics.

Акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) в понедельник подешевели на 6,5% после скачка почти на 6% в пятницу. Бумаги производителя электромобилей в понедельник вошли в расчет индекса S&P 500, их вес составляет 1,69%. Таким образом, Tesla стала пятой крупнейшей компанией, входящей в S&P 500, пишет CNBC.

Котировки акций Nike Inc. (SPB: NKE) выросли на 4,9%, в ходе торгов акции компании достигали внутридневного рекордного максимума, отмечает CNBC. Американский производитель спортивных товаров по итогам второго квартала 2021 финансового года отчитался об увеличении чистой прибыли и выручки, при этом оба показателя превзошли ожидания аналитиков.

Бумаги представителей туристической отрасли подешевели на новостях о новом штамме коронавируса: Norwegian Cruise Line Holdings - на 1,5%, Royal Caribbean Group - на 0,6%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 1,3%.

Рыночная стоимость Pfizer Inc. (SPB: PFE) уменьшилась на 0,8%, несмотря на одобрение ее вакцины от коронавируса в ЕС.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 37,4 пункта (0,12%) и составил 30216,45 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 14,49 пункта (0,39%) - до 3694,92 пункта.

Nasdaq Composite потерял 13,12 пункта (0,1%) и составил 12742,52 пункта.

Рынки акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник продолжают снижение из-за опасений относительно нового, более заразного штамма COVID-19, сообщает MarketWatch.

В том числе в Европе усиливаются ограничения из-за быстрого распространения мутировавшим типа коронавирусной инфекции в Великобритании. Так, многие страны приостановили авиа- и железнодорожное сообщение с этой страной.

В самой Великобритании введен локдаун в Лондоне и юго-восточной Англии. Как заявил министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, строгие меры, которые коснулись почти трети населения Англии, могут сохраняться, пока не будет развернута полноценная кампания вакцинации.

В связи с новой неопределенностью "инвесторы, похоже, действуют более осторожно сегодня утром в Азии, становятся более избирательными и, вероятно, ждут, пока новый штамм будет лучше изучен", полагает Стивен Иннес из Axi.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:33 мск снизился на 1,2%.

В число лидеров падения котировок входят акции производителей цветных металлов Toho Zinc Co. Ltd. (-8,5%), Mitsui Mining & Smelting Co. Ltd. (-4,9%) и Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. (-4%), а также химической компании Fujifilm Holdings Corp. (-5,5%).

Капитализация производителя потребительской электроники Sony опустилась на 3,2%, автопроизводителя Toyota Motor - на 0,9%, инвестиционно-технологической SoftBank Group --на 1,8%.

Между тем бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing дорожают на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:38 мск уменьшился на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Котировки акций операторов казино Galaxy Entertainment Group Ltd. и Sands China Ltd. в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже падают наиболее существенно - соответственно на 4,1% и 3,5%.

Также сильно дешевеют бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. (-3%) и нефтяной PetroChina Co. Ltd. (-2,9%).

Рыночная стоимость онлайн-ритейлера Alibaba Group опустилась на 0,7%, интернет-гиганта Tencent Holdings (-0,4%).

В то же время акции производителя полупроводников Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. прибавили в цене 1,6%, выпускающей бытовую электронику Xiaomi Corp. - 1%.

Котировки бумаг производителя алкогольной продукции Kweichow Moutai подскочили на торгах в Шанхае на 2,3% - до исторического максимума.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск уменьшился на 0,7%.

При этом рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. снизилась на 0,6%, автопроизводителя Hyundai Motor - на 1,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 по итогам торгов упал на 1,05%, несмотря на позитивную статистику. Снижение длилось уже третий день подряд.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,8% и 2,7% соответственно.

Вслед за снижением цен на нефть упали котировки акций представителе данной отрасли Santos (-3,1%) и Woodside Petroleum (-3%) - до минимума за последние три недели.

Розничные продажи в Австралии в ноябре подскочили на 7% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют предварительные данные статбюро. Это максимальный подъем показателя с мая. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 0,6%.

Цены на нефть эталонных марок во вторник продолжают снижаться после падения накануне на новостях о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК во вторник составляет $50,56 за баррель, что на $0,35 (0,69%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,35 (2,6%) - до $50,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $47,59 за баррель, что на $0,38 (0,79%) ниже уровня предыдущих торгов. Накануне эти контракты потеряли в цене $1,27 (2,6%), подешевев до $47,97 за баррель. Истекший с закрытием рынка в понедельник январский фьючерс снизился на $2,77 (2,8%) - до $46,18 за баррель.

Давление на рынок оказали сообщения о выявлении нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого британские власти ввели максимально жёсткие ограничения на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Некоторые европейские и другие страны заявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Однако эксперты в области медицины отмечают отсутствие свидетельств того, что новая разновидность коронавируса более смертоносна, пишет MarketWatch.

Как отмечает S&P Global Platts, несмотря на понижательные тренды на нефтяном рынке, которые ожидаются на этой неделе, некоторые аналитики сохраняют оптимизм.

Поддержку рынку оказывает принятие в США нового пакета бюджетных стимулов. Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал пакет мер по стимулированию экономики в период пандемии в размере $900 млрд.

Помимо этого, Еврокомиссия (ЕК) в понедельник дала разрешение на экстренное применение вакцины против коронавируса COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Хотя существует риск, что вакцина окажется неэффективной против новой разновидности коронавируса, свидетельств тому пока нет, отмечает аналитик IG Цзиньи Пан.

"Не преуменьшая важности этого главного риска в 2021 году, есть надежда на то, что текущие ограничения дадут достаточно времени на распространение вакцины, в связи с чем сохраняется конструктивный прогноз для рынков до конца 2021 года", - приводит ее слова S&P Global Platts.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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