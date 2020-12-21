Цены евробондов РФ в понедельник умеренно снизились на фоне охлаждения "аппетита к риску"

Москва. 21 декабря. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в понедельник умеренно снизились вследствие охлаждения "аппетита к риску" на глобальных рынках капитала на фоне сообщений о мутации вируса COVID-19; отдельные бумаги смогли продемонстрировать небольшой ценовой рост. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries), напротив, немного подросли в цене благодаря возросшему спросу на "защитные" активы, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 3 базисных пункта по отношению к закрытию пятницы и составила 116,29% от номинала, что соответствует доходности 1,61% годовых (рост на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries не изменилась по отношению к 18 декабря и составила 101,71% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,1% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился на 1 пункт, составив 151 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 15 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,32% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,13% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 20 базисных пунктов, до 139,07% от номинала (доходность снизилась также на 1 пункт и составила 3,10% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 7,5 базисных пункта - до 115,73% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 1,705% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году снизились в цене на 11 базисных пунктов, до 109,99% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 1,15% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 138,75% от номинала (доходность - 3,10% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 10 базисных пунктов, до 114,43% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта и составила 1,88% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в "красной" зоне, как и большинство суверенных евробондов развивающихся стран. Основным негативным фактором для мировых рынков капитала выступают возросшие опасения относительно мутации коронавируса, в результате чего многие страны были вынуждены прекратить сообщение с Великобританией, где как раз и был выявлен новый штамм COVID-19. На этом фоне упала склонность глобальных инвесторов к риску, что в итоге и привело к заметному падению стоимости практически всех рисковых активов, в том числе цен на нефть. В результате доходность десятилетних евробондов РФ с погашением в 2019 году выросла за день на 2 базисных пункта по отношению к закрытию пятницы, до 2,13% годовых. При этом новости о принятии в США нового пакета бюджетных стимулов на сумму порядка $900 млрд немного поддерживают рынки, но позитива от этого фактора недостаточно, чтобы остановить продажи из-за возросших "коронавирусных" рисков", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Лидеры Конгресса США в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.