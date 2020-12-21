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21 декабря 2020 года 19:37

Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за миром, откат индекса РТС стал рекордным за 8 месяцев

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ начал неделю с падения вслед за мировыми фондовыми площадками и нефтью из-за тревог по поводу новой мутации вируса COVID-19; индекс МосБиржи не удержал рубеж 3200 пунктов, а откат индекса РТС стал максимальным за 8 месяцев (с 21 апреля), при этом лидерами снижения выступили бумаги "РусАла" и "Газпрома".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3186,38 пункта (-2,7%), индекс РТС - 1335,93 пункта (-4,8%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 6,2%.

Доллар вырос до 75,14 рубля (+1,79 рубля), золото просело до $1885,4 за тройскую унцию (-0,2%).

Подешевели акции UC Rusal (-6,2%), "Газпрома" (-5,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-4,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-4,2% и -4% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), "Московской Биржи" (-2,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,1%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%).

АФК "Система" продлевает программу buyback до 31 декабря 2021 года, сообщила корпорация. "Система" продлевает запущенную в сентябре 2019 года программу выкупа акций на сумму до 3 млрд рублей второй раз. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках buyback, не должно превышать 300 млн. Все параметры, кроме сроков, остаются прежними. По состоянию на 18 декабря 2020 года 100%-ная дочерняя компания АФК "Система" выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд рублей.

Подорожали АДР Ozon (MOEX: OZON) (+3,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%).

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, после сильного ралли акций российских циклических компаний уже на прошлой неделе появились признаки того, что инвесторы видят возможности для фиксации прибыли. С началом новой недели распродажи ускорились, игроки фиксируют прибыль после семидневного ралли на фоне ухода инвесторов с рынков emerging markets. Подешевел британский фунт стерлингов после того, как несколько европейских стран закрыли свои границы с Великобританией, так как в стране ужесточается локдаун на фоне нового скачка случаев COVID-19. Франция и Бельгия также закрыли свои железнодорожные границы, во Франции приостановлены все транспортные перевозки, в том числе грузовые, на 48 часов, чтобы оценить ситуацию в стране, отмечает аналитик.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что мировые рынки упали на новостях о новых штаммах коронавируса и ужесточения карантинных мер в ряде стран. Однако стоит помнить, что рост за последние полтора месяца был весьма бурный, а впереди сильных позитивных ожиданий немного. В США почти согласовали экономический пакет и готовы поставить его на голосование в понедельник - соответственно, данное ожидание реализовалось. Нефть после семи недель роста кажется избыточно дорогой на фоне ужесточения карантинных мер. Поэтому рынки на рождественской неделе больше склонны к коррекции.

АФК "Система" продлила на год программу обратного выкупа бумаг. Лучше рынка выглядели акции золотодобывающих компаний ПАО "Полюс" и Polymetal. Риски более заразной мутации COVID-19 говорят о возможном расширении карантинных мер и последующих более масштабных стимулах, что, соответственно, приведет к еще большему размытию ценности денег. "РусАл" находится в зоне риска из-за возможного повторного наложения рестрикций на фоне подозрений сохранения влияния Олега Дерипаски. Также ощутимо подешевели бумаги банковского сектора - банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), TCS Group (MOEX: TCSG) и Сбербанка.

Рубль оказался в числе аутсайдеров, реагируя как на слабость нефти и бегство от риска в доллар, так и на повышение вероятности очередных ограничительных мер со стороны США. Кроме того, к негативным новостям можно отнести информацию в СМИ об очередных обвинениях России в хакерских атаках на государственные учреждения США. Прямых доказательств "русского следа" нет, но политика США в последние пару десятков лет показывает, что реальные факты никого не интересуют, если есть задача по сдерживанию стратегического конкурента. Тем не менее, можно предположить, что негативные эмоции понедельника весьма быстро сойдут на нет и рынок вновь вернется к продаже доллара. На текущей неделе рублю будет помогать налоговый период и слабый туристический сезон.

В Европе в лидерах падения выступил сектор акций компаний путешествий и гостеприимства. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что созданные вакцины могут оказаться неэффективными против новой мутации вируса, который на 70% более заразен. Впрочем, предположение Джонсона опровергли в российском центре им. Гамалеи, где собирали различные штаммы вируса перед созданием вакцины. На текущий момент ВОЗ фиксирует новый штамм в Дании, Австралии и Нидерландах. Тем не менее, большая группа стран запретила полеты лишь в Великобританию. Новые карантинные меры и ситуация в Великобритании могут осложнить финальную фазу переговоров с Евросоюзом по Brexit.

Нефть дорожала семь недель подряд, поэтому реакция котировок на выявление новой более заразной мутации коронавируса оказалась ощутимой. По сути, нефть уже закладывала надежды на постепенное смягчение ограничений на фоне стартовавшей вакцинации. Однако пока речь идет лишь об ужесточениях и прямом влиянии на спрос, так как уже прервано авиасообщение с Великобританией. В конце прошлой недели также были введены ограничения на авиасообщение Европы и США, отмечает аналитик.

На американском рынке акций также проявляется тревожность по поводу более заразной формы коронавируса, которую обнаружили в Великобритании. Это может означать еще более быстрое распространение и грядущие жесткие карантинные меры. Согласованный пакет экономической поддержки был долго ожидаем, что эффект его для рынка исчерпался. По сути, происходит реализация старой истины: "покупай ожидания и продавай новости". В минувшую пятницу ФРС разрешила банкам возобновить программы обратного выкупа при соблюдении ряда условий. В частности, объем дивидендов и обратного выкупа в I квартале 2021 года не может превышать средний показатель квартальной прибыли за последние несколько кварталов. Возможно, что акции крупнейших банков ограничат падение рынка в начале недели. Российский рынок следует в рамках глобальной тенденции страхов по поводу новой мутации коронавируса. После сильного подъема с начала ноября инвесторы предпочитают фиксировать прибыль на фоне возросшей краткосрочной неопределенности, считает Кочетков.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Великобритании подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. В связи с этим многие страны уже ограничили транспортное сообщение с королевством. Рост числа заражений в мире также продолжает пугать рынки: по данным ВОЗ, число зараженных в мире за все время пандемии превысило 75 млн человек.

Вместе с тем, позитивным фактором остаются новости по вакцинам. В США и Великобритании уже идет вакцинация. Регулятор ЕС перенес на 6 января рассмотрение разрешения на вакцину Moderna. При этом регулятор намерен 21 декабря провести совещание для выдачи разрешения на продажу в ЕС вакцины Pfizer и BioNTech. В США партии в Конгрессе достигли соглашения по пакету экономической помощи в размере $900 млрд. Избранный президент США Джо Байден заявил, что $900-миллиардный пакет недостаточен, но является "хорошим началом".

В итоге давление на рынки оказывают высокие темпы роста числа заражения коронавирусом, новая мутация вируса в Великобритании и новые карантинные ограничения, а также отсутствие ясности в договоренностях, сопровождающих выход Великобритании из Евросоюза. Откат рынков может быть прерван разве что предрождественским ростом потребительской активности в США и Европе, но пока страх перед коронавирусом сильнее, отмечает аналитик.

Как отмечает аналитик Sber CIB Коул Эйксон, помимо сохранявшегося с конца прошлой недели негативного настроя на глобальных рынках акций, падение котировок также обусловлено сообщениями о том, что администрация Дональда Трампа постарается отсечь еще больше китайских компаний от потребителей в США и рынков капитала. Вспышка коронавируса в Таиланде также негативно сказалась на отношении к региональным рынкам. Правительство Великобритании объявило более жесткий карантин на отдельных территориях, в том числе в Лондоне, и ряд государств ЕС прекратил транспортное сообщение с Великобританией - эти действия вызваны подтвержденной мутацией коронавируса на юге Англии, инфекция стала гораздо более заразной.

Из плюсов можно отметить официальное одобрение властями США вакцины против коронавируса от компании Moderna для экстренного применения - это ускорит вакцинацию в США и других странах мира. Требования к условиям хранения вакцины Moderna менее жесткие, чем у уже одобренной вакцины от Pfizer.

Во вторник и среду будет много важных публикаций в США, которые обеспечат участникам рынка массу возможностей для торговли при традиционно низких объемах в преддверии католического Рождества, когда во многих странах торговая сессия будет укороченной, и на следующий день, когда многие биржи будут закрыты. Инвесторы также продолжат следить за тем, как в СМИ обсуждаются новые заявления американских политиков о предполагаемой активности российских хакеров, отмечает аналитик.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, падение нефти можно объяснить усилением карантинных мер практически по всей Европе, а также негативной пятничной статистикой от Baker Hughes, зафиксировавшей очередное увеличение числа активных буровых установок - на этот раз на 5 штук (до 263 единицы). При этом на прошлой неделе нефть данные факторы полностью игнорировала. Пока нет уверенности, что нефть Brent сумеет удержать рубеж $50 за баррель.

В понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng снизился на 0,7%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 2-3,1%) и Америка (индекс S&P 500 упал на 1,7%) на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии, пишет MarketWatch.

Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение предусматривает, в частности, прямые выплаты американцам, надбавки к пособию по безработице, а также помощь школам, малому бизнесу и расходы на внедрение вакцин.

Конгресс не принимал меры по борьбе с коронавирусом с апреля, несмотря на то, что случаи заболевания резко выросли, больницы в США перегружены, а города и штаты восстанавливают меры изоляции в попытке приостановить распространение коронавируса в праздничные дни. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.

На нефтяном рынке цены вечером в понедельник отскочили от дневных минимумов, достигнутых на фоне тревог по поводу новой мутации COVID-19 - инвесторы опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть. Цена Brent отыграла рубеж $50 за баррель и находится на $1,8 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $50,36 за баррель (-3,6% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $47,2 за баррель (-3,9% и +1,5% в пятницу).

Цены на нефть завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch. Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-8,4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-5%), En+ (MOEX: ENPG) (-4,8%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-4,7%), ГДР TCS Group (-4,7%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-4,5%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (-4,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,4%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,7%).

Выросли акции "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (+3,5%), АДР HeadHunter (MOEX: HHRU) (+3,2%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,5%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (+1,1%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (+1%).

Акционеры ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) (+0,6%, до 135 рублей) утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 5,08 рубля на акцию, в сумме - 3 млрд 754,12 млн рублей, сообщил ритейлер. Датой, на которую определяется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 28 декабря. Компания планирует выплатить дивиденды до конца 2020 года. Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году увеличится на 11,3% год к году, до 7,8 млрд рублей, что соответствует 10,58 рубля на одну акцию, отмечается в сообщении "Детского мира".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 135,82 млрд рублей (из них 28,77 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 23,54 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 11,72 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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