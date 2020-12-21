Рубль вечером падает к доллару и евро из-за бегства инвесторов от риска и обвалившейся нефти

Москва. 21 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов из рисковых активов и сильно упавшей нефти.

Курс доллара США составил 75,18 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,83 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 75 руб./$1 впервые с 3 декабря. Евро стоил 91,77 руб./EUR1, подорожав на 1,95 рубля. Евро торгуется выше 91 руб./EUR1 также впервые с 3 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,88 рубля - до 82,64 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах из-за общемирового бегства инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефти после появления информации о распространении новой, более заразной, разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти решили с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии. Затем ряд европейских стран заявил об ограничении или даже прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Дополнительное давление на рубль оказывает рост санкционных рисков. По словам Дженнифер Грэнхолм, которая выдвинута на пост главы Минэнерго США Джо Байденом, США пока точно не знают, кто именно стоял за кибератаками на ряд федеральных ведомств страны.

"Мы точно не знаем, что произошло, масштаб произошедшего, и, честно говоря, мы точно не знаем, кто это совершил", - сказала она в интервью телеканалу ABC. Одновременно она заверила, что команда Джо Байдена воспринимает случившееся очень серьезно и что Байден даст "мощный ответ" тем, кто совершил этот акт.

Между тем, заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил ABC, что за кибератакой стоит РФ. "Все указывает на Россию", - сказал он, поддержав недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео и и.о председателя сенатского комитета по разведке, республиканца Марко Рубио. По его словам, на расследование обстоятельств кибератак уйдут недели, а на устранение последствий - месяцы.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.

Между тем, как пишет в понедельник издание Spiegel, Берлин не планирует вводить новые санкции в отношении РФ после публикаций Bellingcat и Spiegel о возможных подозреваемых в нападении на оппозиционера Алексея Навального, но сделает это после приговора по делу об убийстве в Тиргартене.

"Тем не менее, Берлин планирует новые штрафные меры в отношении России. В правительственных кругах говорят, что самое позднее - после приговора в деле об убийстве в Тиргартене нужно будет действовать вместе с партнерами по ЕС и ввести новые санкции", - сообщает Spiegel. Приговор ожидается в марте.

Негативные новости затмили сообщения о том, что американские законодатели, наконец, согласовали новый пакет мер поддержки экономики, пишет агентство Bloomberg.

Лидеры американского Конгресса в воскресенье согласовали новый пакет антикризисных мер общим объемом $900 млрд, сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Голосования по этому вопросу в Сенате и Палате представителей США, как ожидается, пройдут в понедельник.

Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил CNBC в понедельник, что американцы уже в начале следующей недели могут начать получать прямые выплаты по $600 на человека. "Это очень быстрый способ влить деньги в экономику", - отметил Мнучин.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины от Modernа Inc., которая стала второй, получившей разрешение на чрезвычайное использование. Вакцинация с использованием препарата от Moderna (NASDAQ:MRNA) должна начаться в понедельник. Это ускорит процесс массовой кампании прививок, которая была начата на прошлой неделе вакциной от Pfizer (NYSE:PFE).

Тем временем, Индекс экономической активности, рассчитываемый Федеральным резервным банком Чикаго, в ноябре упал до 0,27 пункта с 1,01 пункта месяцем ранее. Значение индикатора стало минимальным за последние шесть месяцев, отмечает Trading Economics.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, уже в первый час торгов на валютной бирже курс рубля опускался до 75,8 руб./$1 на фоне локального снижения индексов акций на европейских биржах в среднем на 2-3%. "Падение рубля в понедельник замедлилось, когда стоимость нефти марки Brent вернулась выше отметки $50 за баррель, а долларовая корзина валют после сильного утреннего роста начала снижаться. Мы ожидаем продолжения снижения курса рубля в первой половине недели. Давление на российскую валюту может оказывать падение цен на нефть на опасениях ввода новых карантинных ограничений", - подчеркивает Союнов.

"В начале недели валютные площадки развивающихся рынков захлестнула новая волна бегства от риска, вызванная сообщениями о новой разновидности коронавируса и локдаунах на территории Великобритании. В этой связи доллар заметно рос во всех валютных парах EM и одновременно заметно укреплялся против корзины шести основных мировых валют. С усилением страхов на глобальных рынках существенно снижались и цены на нефть. Рубль, как и подавляющее число валют EM, также заметно слабел на фоне общего бегства от риска, но при этом потери отечественной валюты выглядели еще серьезнее потерь коллег. В частности, к окончанию рабочего дня нацвалюта снижалась к доллару более чем на 2% и теряла около 2% к евро. Судя по всему, дополнительное давление на рубль вновь оказывал геополитический фактор. В частности, появившаяся информация о планах Германии ввести новые санкции против РФ", - отмечает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Нефть продолжает активно дешеветь вечером в понедельник, так как игроки опасаются, что выявление в Великобритании другой разновидности коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в понедельник упала на 3,65% - до $50,35 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 3,95% - до $47,16 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Цены как на Brent, так и на WTI завершили прошлую пятницу ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

"В пятницу февральский фьючерс на нефть Brent достиг пиков с конца февраля 2020 года на оптимизме инвесторов. Но текущую неделю начинает со спада, реагируя на новости о новой мутации коронавируса в Великобритании и введение там жестких карантинов. Эта новость нивелировала согласование в Конгрессе долгожданного пакета экономических стимулов в США на $900 млрд. Охлаждению аппетита инвесторов к риску оказывает и пробуксовка с Brexit: есть вероятность, что до конца года работа по соглашению завершена не будет. На таком негативном внешнем фоне мы ждем, что цены на нефть Brent будут снижаться - к $50 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 декабря на 1,3566 рубля, до 74,6721 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1767 рубля, до 91,0029 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в понедельник на 1,486 рубля по отношению к пятнице и составил 74,9329 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,4892 рубля и составил 74,9863 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 639,047 млн, из которых $1 млрд 228,963 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 410,084 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" укрепился на 1,2251 рубля, до 91,2038 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 1,3448 рубля и составил 91,3846 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR741,426 млн, из которых EUR180,518 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR560,908 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,9% годовых.