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21 декабря 2020 года 15:50

Рубль днем продолжает активно дешеветь к доллару и евро из-за бегства инвесторов от риска и упавшей нефти

Москва. 21 декабря. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях бегства инвесторов из рисковых активов и упавшей нефти.

Курс доллара США составил 75,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 1,86 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом доллар торгуется выше 75 руб./$1 впервые с 3 декабря. Евро стоил 91,47 руб./EUR1, подорожав на 1,65 рубля. Евро торгуется выше 91 руб./EUR1 также впервые с 3 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,77 рубля - до 82,53 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 22 декабря на 1,3566 рубля, до 74,6721 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,1767 рубля, до 91,0029 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на дневных торгах из-за бегства инвесторов из рисковых активов и обвалившейся нефти после появления информации о распространении новой, более заразной, разновидности коронавируса в Великобритании. Британские власти решили с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии, в то время как некоторые из европейских стран намерены ограничить или даже вовсе прекратить транспортное сообщение с Великобританией.

Дополнительное давление на рубль оказывает рост санкционных рисков. По словам Дженнифер Грэнхолм, которая выдвинута на пост главы Минэнерго США Джо Байденом, США пока точно не знают, кто именно стоял за кибератаками на ряд федеральных ведомств страны.

"Мы точно не знаем, что произошло, масштаб произошедшего, и, честно говоря, мы точно не знаем, кто это совершил", - сказала она в интервью телеканалу ABC. Одновременно она заверила, что команда Джо Байдена воспринимает случившееся очень серьезно и что Байден даст "мощный ответ" тем, кто совершил этот акт.

Между тем, заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер заявил ABC, что за кибератакой стоит РФ. "Все указывает на Россию", - сказал он, поддержав недавние заявления госсекретаря США Майка Помпео и и.о председателя сенатского комитета по разведке, республиканца Марко Рубио. По его словам, на расследование обстоятельств кибератак уйдут недели, а на устранение последствий - месяцы.

Ранее американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA.

Эти новости затмили сообщения о том, что американские законодатели, наконец, согласовали новый пакет мер поддержки экономики, пишет агентство Bloomberg.

Лидеры американского Конгресса в воскресенье согласовали новый пакет антикризисных мер общим объемом $900 млрд, сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. Голосования по этому вопросу в Сенате и Палате представителей США, как ожидается, пройдут в понедельник.

Соглашение обеспечит второй раунд прямых выплат в размере $600 млрд, выплату пособий по безработице в размере $300 млрд и увеличение финансирования на COVID-тестирование и распространение вакцин. Между тем, данное соглашение не предусматривает финансовую помощь непосредственно для органов власти в штатах или защиты от судебных исков по коронавирусу.

Кроме того, в минувшие выходные Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США одобрило применение вакцины, разработанной Modernа Inc. Ранее регулятор разрешил применять вакцину от Pfizer Inc. (SPB: PFE) и немецкого партнера BioNTech SE. Компании United Parcel Service (SPB: UPS) и FedEx Corp. (SPB: FDX), по данным американским СМИ, уже приступили к доставке вакцины Moderna потребителям.

"В понедельник рисковые активы находятся под давлением, доллар растет к большинству валют, рубль и мексиканское песо в лидерах падения. За доллар дают уже чуть более 75 рублей. Опасения относительно темпов восстановления мировой экономики в сочетании с ужесточением риторики ЦБ РФ создают нелучшие условия для курса рубля, но негатив будет ограничен снижением активности в преддверии Рождества", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Против рубля также играет геополитический фактор. По сообщениям Reuters, команда Джо Байдена рассматривает возможные меры в отношении России, в том числе достаточно жесткие, за причастность к хакерской атаке. В то же время администрация Дональда Трампа так и не выдвинула официальных объявлений против России, а сам президент заявил, что масштаб атаки преувеличен и к ней могут быть причастны другие страны. Тем не менее, инвесторы могут опасаться ухудшения взаимоотношений России и США, что в условиях глобальной рискофобии может привести к тому, что рубль нацелится еще выше", - подчеркивают аналитики Sberbank CIB.

Цены на нефть несколько ускорили темпы падения в понедельник днем, так как игроки опасаются, что выявление в Великобритании другой разновидности коронавируса приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в понедельник упала на 3,81% - до $50,27 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 3,89% - до $47,19 за баррель. Срок действия январских контрактов истекает с закрытием рынка в понедельник.

Цены как на Brent, так и на WTI завершили прошлую пятницу ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

"В пятницу февральский фьючерс на нефть Brent достиг пиков с конца февраля 2020 года на оптимизме инвесторов. Но текущую неделю начинает со спада, реагируя на новости о новой мутации коронавируса в Великобритании и введение там жестких карантинов. Эта новость нивелировала согласование в Конгрессе долгожданного пакета экономических стимулов в США на $900 млрд. Охлаждению аппетита инвесторов к риску оказывает и пробуксовка с Brexit: есть вероятность, что до конца года работа по соглашению завершена не будет. На таком негативном внешнем фоне мы ждем, что цены на нефть Brent будут снижаться - к $50 за баррель", - говорит управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 2 б.п. - до 4,53% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 4,72% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 1 б.п. - до 4,92% годовых, ставка на срок 6 месяцев выросла на 3 б.п. - до 4,9% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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