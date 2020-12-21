BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Visa с ожидаемой доходностью 20-22%

BCS Express 17 декабря 2020 года открыл торговую идею "покупать акции Visa Inc.". Цена входа: уровни $200-210 за штуку, потенциальная доходность: 20-22%; горизонт инвестирования: I-II квартал 2021 года, стоп-лосс: $178, говорится в комментарии инвесткомпании.

Торговый план инвестиционной идеи по акциям Visa Inc. предусматривает фиксацию 50% позиции при достижении котировками бумаг первой цели на уровне $235 за штуку и закрытие оставшихся 50% при достижении $251 за штуку. "О смене сентимента в худшую сторону укажет пробой котировками уровня $196 сверху вниз , на этот случай можно установить стоп-лосс на уровне $178", - считает эксперт Андрей Мамонтов.

"В акциях Visa прошел импульс роста в начале ноября, который переломил нисходящий тренд. Этот фактор указывает на вход большой ликвидности и потенциала роста. Сейчас цена скорректировалась и удерживается в зоне покупателей, что дает возможность для формирования длинных позиций", - полагает Мамонтов.

Среди факторов в пользу покупки акций Visa Inc. аналитик инвесткомпании отмечает следующие:

- Выручка растет от года к году, в среднем на 10%;

- Чистая прибыль стабильно растет в последние три года;

- Показатель ROE, отражающий эффективность использования акционерного капитала, увеличивается;

- Visa занимает лидирующую позицию в отрасли по показателю рентабельности.

При этом Мамонтов отмечает, что прибыль и выручка направления трансграничных платежей компании находились под давлением в 2020 г. Объем транзакций снизился на 41% в IV финансовом квартале. "Это произошло из-за ограничений международных поездок и почти полного закрытия туристического бизнеса - люди совершали меньше платежных транзакций, которые приносят высокую маржу. Однако по мере восстановления экономики и открытия границ для путешествий эта часть прибыли вернется в компанию", - считает эксперт BCS Express.

Visa предоставляет услуги проведения платежных операций. Карты принимают к оплате более чем в 200 странах. Компания разрабатывает инновационные платежные продукты и технологии.

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