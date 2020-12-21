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21 декабря 2020 года 12:00

Рынок акций РФ утром снизился вслед за миром на новостях о новой мутации COVID-19, растут золотодобытчики и АДР Ozon

Москва. 21 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник снижается на фоне общемирового пессимизма из-за тревог по поводу новой мутации COVID-19; растут в цене акции золотодобывающих компаний и АДР Ozon, выступающие в качестве защитных активов.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3237,77 пункта (-1,1%), индекс РТС - 1364,24 пункта (-2,7%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,7%.

Доллар вырос до 74,79 рубля (+1,44 рубля), золото - до $1899,1 за тройскую унцию (+0,5%).

Подешевели акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-2,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,1% и -1,9% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), банка ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,1%).

Подорожали АДР Ozon (+2,6%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), Polymetal (MOEX: POLY) (+1,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,9%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,6%).

АФК "Система" продлевает программу buyback до 31 декабря 2021 года, сообщила корпорация. "Система" продлевает запущенную в сентябре 2019 года программу выкупа акций на сумму до 3 млрд рублей второй раз. Максимальное количество акций, выкупленных в рамках buyback, не должно превышать 300 млн. Все параметры, кроме сроков, остаются прежними. По состоянию на 18 декабря 2020 года 100%-ная дочерняя компания АФК "Система" выкупила 120,6 млн акций на сумму 1,6 млрд рублей.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, упавшая нефть утащила вниз индекс МосБиржи и рубль, также снижаются акции Сбербанка, что наводит на мысли о начале фиксации прибыли нерезидентами по российским бумагам.

Падение нефти можно объяснить усилением карантинных мер практически по всей Европе, а также негативной пятничной статистикой от Baker Hughes, зафиксировавшей очередное увеличение числа активных буровых установок - на этот раз на 5 штук (до 263 единицы). При этом на прошлой неделе нефть данные факторы полностью игнорировала. Пока нет уверенности, что нефть Brent сумеет удержать рубеж $50 за баррель.

С другой стороны, выросли цены на многие промышленные и драгоценные металлы, золото протестировало рубеж $1900 за тройскую унцию, что подогрело рост акций золотодобывающих компаний. Бумаги ПАО "Полюс" и "Полиметалла" можно включить в среднесрочные портфели в надежде на продолжение ухода инвесторов в защитное золото. Поддержку акциям "Норникеля" оказывает рост цен на никель, платину и палладий, отмечает Антонов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, мутация вируса поддержала золото и обвалила нефть.

В Европе тревожные новости поступили из Великобритании, где ситуация с коронавирусом в стране усугубилась, что привело не только к вводу новых внутренних ограничений, но и вынудила некоторые европейские страны закрыть свои границы для британских граждан.

Нефть снижается, отступая от обновленных на прошлой неделе очередных пиков с начала марта, и рискует потерять еще порядка $1,5 от текущих отметок главным образом в рамках фиксации прибыли. Данные Baker Hughes продолжают указывать на рост нефтяных буровых установок в стране и, как следствие, предупреждают о перспективах увеличения нефтедобычи в США.

Для индексов МосБиржи и РТС ближайшими поддержками выступают уровни 3230 и 1380 пунктов соответственно. Преодоление поддержек может привести к развитию коррекции в район 3190 и 1360 пунктов соответственно. Золото может развить повышение в район $1930-1965 за унцию, краткосрочно поддерживая акции золотодобытчиков, считает Кожухова.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич, текущая неделя на мировых рынках пройдет под знаком низкой активности игроков - в связи с празднованием католического Рождества в четверг на западных площадках короткий торговый день, а в пятницу - выходной. При этом в первой половине недели можно будет наблюдать постепенное снижение объемов торгов и волатильности на мировых рынках.

Принятие в США нового пакета помощи американской экономике может оказать поддержку рисковым активам, однако сдерживать спрос будут ожидания дальнейшего ужесточения карантинных ограничений в различных странах. Опасения инвесторов подогревает появление новой мутации коронавируса в Великобритании, которая, по заявлениям властей страны, на 70% более заразна. В связи с этим часть стран закрывает авиасообщение с Великобританией, а в Лондоне вводится наивысший уровень карантинных ограничений. Сложившаяся ситуация может нивелировать позитив от принятия нового пакета помощи американской экономике, считает Зварич.

Индекс МосБиржи может уйти ниже 3250 пунктов. В дальнейшем, на фоне слабой ситуации на рынке нефти и ухудшения отношения инвесторов к рисковым активам, снижение рынка может продолжиться, а индекс МосБиржи сделает еще один шаг в сторону ближайшей поддержки 3200 пунктов. В сложившейся ситуации под существенным давлением могут оказаться бумаги нефтегазового сектора, полагает аналитик.

В США индексы акций в пятницу снизились на 0,1-0,4% после обновления рекордных максимумов днем ранее. При этом основные индикаторы завершили неделю в "плюсе": S&P 500 вырос на 1,3%, Dow Jones - на 0,4%, Nasdaq повысился на 3,1%.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США в пятницу выдало экстренное разрешение на использование в стране вакцины от коронавируса, разработанной американской фармацевтической компанией Moderna, сообщается на сайте регулятора.

Ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом в США остается на высоком уровне. В четверг было выявлено более 238 тыс. случаев по сравнению с 245 тыс. в среду, отмечает The New York Times.

Однако в последние месяцы рынки акций росли, несмотря на продолжение пандемии. Согласно BofA Global Research, разрыв между ростом финансовых активов и здоровьем экономики в этом году стал рекордным.

В понедельник преобладала негативная динамика индексов в Азии (японский Nikkei просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,8%, гонконгский индекс Hang Seng снижается на 0,7%), "минусуют" Европа (индекс FTSE в начале торгов упал на 1,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,5%) на фоне новостей о выявлении в Великобритании новой разновидности коронавируса.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижение жителей Лондона и почти всего юго-востока Англии из-за новой разновидности коронавирусной инфекции. Некоторые из европейских стран объявили об ограничении или прекращении транспортного сообщения с Великобританией.

Тревоги по поводу коронавируса затмили оптимизм, связанный с новостями о достижении лидерами Конгресса США соглашения по поводу стимулирующих выплат в условиях пандемии, пишет MarketWatch.

Лидеры Конгресса в воскресенье согласовали пакет мер по стимулированию экономики и предоставлению помощи в борьбе с коронавирусом в размере $900 млрд, сообщают американские СМИ. Соглашение предусматривает, в частности, прямые выплаты американцам, надбавки к пособию по безработице, а также помощь школам, малому бизнесу и расходы на внедрение вакцин.

Предполагается, что прямые выплаты составят по $600 как на взрослого, так и на ребенка. Для людей с доходом более $75 тыс. в год (более $150 тыс. в год для семейных пар) выплаты будут ниже. Надбавка к еженедельному пособию по безработице составит $300, она будет выплачиваться в течение 11 недель. Кроме того, законодатели договорились продлить еще две программы поддержки рынка труда, срок действия одной из которых истекает в середине марта, а второй - в начале апреля. Обе программы расширяют пул людей, имеющих право на получение пособия по безработице.

Конгресс не принимал меры по борьбе с коронавирусом с апреля, несмотря на то, что случаи заболевания резко выросли, больницы в США перегружены, а города и штаты восстанавливают меры изоляции в попытке приостановить распространение коронавируса в праздничные дни. Ранее Конгресс выделил на поддержку экономики более $3 трлн.

Народный банк Китая (НБК) сохранил неизменной базовую процентную ставку по кредитам (loan prime rate, LPR) по итогам восьмого месяца подряд на фоне продолжающегося восстановления экономики после кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Годовая LPR осталась на уровне 3,85% годовых. В последний раз эта ставка была снижена в апреле текущего года. Ставка по пятилетним кредитам была сохранена на отметке 4,65%, сообщил НБК.

На нефтяном рынке цены в понедельник падают на фоне тревог по поводу новой мутации COVID-19, инвесторы опасаются, что это приведет к новым локдаунам и замедлит восстановление экономики, а также спроса на нефть. Цена Brent находится на $1,5 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в пятницу.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $50,64 за баррель (-3,1% и +1,5% в пятницу), январская цена WTI - $47,44 за баррель (-3,4% и +1,5% в пятницу).

Цены на нефть завершили ростом седьмую неделю подряд, что является самым длительным периодом непрерывного подъема с октября 2010 года, свидетельствуют данные MarketWatch. Поддержку рынку в последние несколько недель оказывали новости, касающиеся вакцин от COVID-19, а также ожидания скорого принятия властями США нового пакета антикризисных мер.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,6%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (-2,4%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-2,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,2%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-2,1%), банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-1,9%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-1,9%).

Выросли акции "Детского мира" (+1,9%, до 136,72 рубля), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) (+1,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+1,1%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,9%).

Акционеры ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) утвердили выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2020 года в размере 5,08 рубля на акцию, в сумме - 3 млрд 754,12 млн рублей, сообщил ритейлер. Датой, на которую определяется список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, определено 28 декабря. Компания планирует выплатить дивиденды до конца 2020 года.

Таким образом, общий объем выплаченных дивидендов в 2020 году увеличится на 11,3% год к году, до 7,8 млрд рублей, что соответствует 10,58 рубля на одну акцию, отмечается в сообщении "Детского мира".

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,1 млрд рублей (из них 6,14 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,55 млрд рублей - на бумаги "Газпрома" и 1,49 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: /Финмаркет/
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