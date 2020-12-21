Главные события недели - Sber CIB

Аналитики Sber CIB отмечают, что на текущей неделе в центре внимания инвесторов будут новости о развитии нового штамма коронавирусной инфекции и реакция Вашингтона на хакерские атаки. При этом эксперты обращают внимание, что рыночная активность на глобальных рынках будет ограничена в связи с рождественскими праздниками.

21 декабря:

- Решение по процентной ставке Народного Банка Китая;

- Европейское медицинское агентство рассмотрит возможность одобрения вакцины Pfizer.

22 декабря:

- Индекс потребительской уверенности в США за декабрь от Conference Board, продажи домов на вторичном рынке США в ноябре, финальная оценка ВВП США за 3К20.

23 декабря:

- Первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова и зампред Алексей Заботкин примут участие в дискуссии на тему цифрового рубля;

- Дефлятор потребительских расходов, продажи новых домов, заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы за ноябрь в США;

- Первичные заявки по заявкам на пособие безработице в США за прошлую неделю;

- Недельная инфляция в России.

24 декабря:

- Сокращенный рабочий день в США и других западных странах;

- Данные ЦБ РФ о доле нерезидентов в объёме выпусков ОФЗ.

25 декабря:

- Нерабочий день в США и других западных странах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.